"Ъ": Жена Мишустина получает миллионы благодаря доходам от депозитов

Супруга премьер-министра РФ Михаила Мишустина зарабатывает десятки миллионов рублей в год процентами от вкладов по депозитам, средства на который её супруг заработал занимаясь бизнесом в те годы, когда не был чиновником, считает «КоммерсантЪ».

Ранее Sobesednik.ru сообщал о требовании политика Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией объяснить, каким образом жена главы правительства Владлена Мишустина за девять лет заработала 789 миллионов рублей, не занимаясь бизнесом.

По предположению газеты, премьер был одним из создателей НП «Международный компьютерный клуб», где позже руководил лабораторией, занимавшейся «железом». Этим, по версии журналистов, объясняется происхождение недвижимости на Николиной Горе, площадь которой, по данным издания «Проект», составляет 5 500 квадратных метров (площадь дома на ней — 900 квадратных метров).

Квартиру на Трехгорном Валу, стоимость которой, по оценкам «Проекта», составляет около 600 миллионов рублей, тогдашнему замминистра по налогам и сборам, как отмечает «КоммерсантЪ», выделило в 2001 году Управление делами президента, что журналисты издания оценивают как «часть служебного пакета компенсаций топ-менеджерам министерств, зарплаты в которых были очень невелики». При этом уже в 2005 году она была передана несовершеннолетним детям Мишустина.

Смену имени собственников недвижимости на «Российскую Федерацию», как объясняет газета, председатель правительства осуществил из-за «настойчивой рекомендации госструктур» в соответствии с законом «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контрольных органов».

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Средства же, якобы вложенные позднее в депозиты, по версии газеты, Мишустин приобрел в 2008–2009 годах, когда ушел из госструктур и начал работать главой одной из инвесткомпаний UFG. Его зарплата на тот момент составляла около 79 миллионов рублей в год, но большая часть дохода была получена благодаря проведению сделок. Точная сумма этих доходов газетой не называется.

В дальнейшем «КоммерсантЪ» ограничивается объяснением доходов жены премьера «консервативным» инвестированием средств в депозиты и частичной их продажей.

Отметим, Алексей Навальный в своем обращении такой ответ предвидел и заранее отнесся к нему скептически: «Для того, чтобы заработать миллиард на инвестициях, надо инвестировать несколько миллиардов. А таких средств у семьи Мишустина просто не могло быть».