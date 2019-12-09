РФ на 4 года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира из-за допинг-скандала

Исполком WADA единогласно принял рекомендацию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия.

Как передает ТАСС, такое решение было принято на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства в понедельник, 9 декабря.

Отмечается, что теперь Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, а спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом.

Кроме того, исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

Напомним, накануне глава ОКР Станислав Поздняков раскритиковал рекомендации WADA по мерам против руководства организации и счел их нарушающими автономию олимпийского движения.