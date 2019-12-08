Глава ОКР обвинил WADA в нарушении автономии олимпийского движения

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков раскритиковал рекомендации WADA по мерам против руководства ОКР.

По мнению Позднякова, рекомендации комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) по ситуации с данными Московской лаборатории являются прямым вмешательством в автономию олимпийского движения, передает «РИА Новости».

Накануне, 7 декабря, Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая заявила, что отказыватся от полномочий члена исполкома ОКР, однако продолжает возглавлять комиссию спортсменов ОКР. «Как член исполкома она, получается, тоже может попасть под предполагаемые ограничения со стороны WADA, что категорически противоречит позиции МОК в том, что спортсмены — главная движущая сила олимпийского движения и их права должны соблюдаться», — отметил Поздняков. Он подчеркнул, что рекомендации WADA нарушают права членов исполкома ОКР, «состав которого полностью отражает структуру олимпийского движения России».

Ранее, 25 ноября, комитет WADA рекомендовал запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет и допускать до международных турниров только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе, а также лишить сборную РФ права выступать под своим флагом на крупных соревнованиях. Кроме того, было предложено запретить руководству ОКР посещать крупные турниры на протяжении того же срока.

Поздняков напомнил, что в исполком ОКР входят «уважаемые и компетентные специалисты в сфере спорта, руководители национальных спортивных федераций по олимпийским видам спорта». По его словам, запрет на получение аккредитации на ОИ-2020 является «крайне нелогичной мерой наказания».

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет WADA организации должен вынести окончательное решение о санкциях в отношении России.