Ганус заявил, что за санкции WADA против России ответственен министр Колобков

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что 9 декабря Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет решение о санкциях в отношении России.

«Я говорил раньше так, это так и происходит. Вот и всё. Я даже знаю, что комментировать. Надо дождаться просто 9-го числа, там будет все полностью на исполкоме... Принципиально вопрос принят, теперь надо дождаться исполкома», — приводит его слова радиостанция «Эхо Москвы».

Юрий Ганус уточнил ТАСС, что «санкции в любом случае будут, и они будут достаточно серьезные». В интервью «Русской службе Би-би-си» он также ответил на заявление министра спорта Павла Колобкова, который ранее рассказал о том, что на место главы РУСАДА подбирали человека «не являющегося специалистом ни в спорте, ни в медицине»: он согласился, что не является таковым специалистом, подчеркнув, что занимается «профессиональным управлением» и «не пытается корчить из себя самого умного борца с допингом», полагаясь на свою «профессиональную» команду, «внимательно входя в тему».

Он также заявил, что выступает за изменение подходов и «людей»: «Гарантии ВАДА давал министр спорта. Это его ответственность, в том числе за последствия, которые реально наступают».

При этом Ганус подчеркнул, что, по его мнению, президент уделяет этой проблеме недостаточное внимание, но, по его данным, «он обратил внимание и идет работа».