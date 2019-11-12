Министр спорта прокомментировал ситуацию с расследованием WADA и слова Гануса

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что выступления главы РУСАДА Юрия Гануса о допинг-скандале «вызывают у него удивление» в том числе из-за конфиденциального характера расследования WADA.

Также в интервью «Коммерсанту» Колобков отметил, что данные о пробах российских спортсменов записываются на компьютер 2003 года выпуска с «древними» дисками. По его словам, конфиденциальность расследования основывается на стандарте Всемирного антидопингового агентства и любая информация, появляющаяся в прессе, «нарушает стандарты», а «чаще всего» она «не соответствует действительности».

При этом, как утверждает чиновник, на восемь вопросов WADA российская сторона ответила, но это «сложная история», так как «они [вопросы] для продвинутых экспертов в области технологий». Говоря о базах данных, он заметил, что, несмотря на расследование Следственного комитета России по делу Григория Родченкова, «закрыть её [базу данных] физически невозможно», подчеркнул её «несовершенство» и отсутствие сертификатов и лицензий.

Колобков уверяет, что конкретных спортсменов расследование не касается. «Там нет ни одной фамилии», — приводит газета его слова.

Задержка же с передачей базы из Московской антидопинговой лаборатории (которая, как подчеркнул министр, «работает самостоятельно», без вмешательства государства) в WADA объясняется тем, что «все записывались» на компьютер «2003 года выпуска», с «древними» дисками и «при остановке сервера можно было потерять всю информацию».

При этом министр спорта дал несколько нелестных комментариев в адрес главы РУСАДА Юрия Гануса, отметив, что на эту должность специально подбирался человек, «не являющийся специалистом ни в спорте, ни в медицине», а «просто менеджер», а деятельность РУСАДА — «это не пиар, а скрупулезная ежедневная работа со спортсменами, информаторами, пробами»

Кроме того, Колобков выразил обеспокоенность «колоссальными полномочиями» USADA, отметив, что «в антидопинговой политике должен быть единый подход, единые стандарты, принятые всеми странами».