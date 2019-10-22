Юрий Ганус: Новый глава ВАДА – самостоятельная фигура

Решение о соответствии РУСАДА, от которого будет зависеть допуск российских спортсменов на Олимпиаду-2020 в Токио, отложено на неопределенный срок. Возможно, оно будет принято уже после 7 ноября, когда в свои права вступит новый глава WADA Витольд Банька. Крейг Риди, при котором развивался допинговый скандал в России, уйдет в отставку.

— Витольд Банька — министр спорта и туризма Польши. Когда я только пришел на работу, то говорил о нем со своим польским коллегой Михалом Ринковским, директором польского антидопингового агенства. По его словам, отношения между их организациями были не просто налажены, а воспринимались как стратегические, — рассказывает генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

Напомним, Ганус неоднократно критиковал руководство российского спорта из-за того, что оно препятствовало расследованию WADA на территории России. В конце прошлого года глава РУСАДА обратился к президенту Путину со словами о том, что «российский спорт находится у края пропасти».

— Нового главу WADA я вижу как человека, который понимает задачи антидопингового движения и очень системно к этому подходит, — объясняет Юрий Ганус. — Он человек достаточно самостоятельный. Хотя это очень сложная сфера. WADA сейчас под большим напором. Организация находится под ударом. Кстати говоря, после нашего кейса — после того, как они дали РУСАДА соответствие при двух невыполненных условиях. И конечно, это испытание, которое ещё нужно пройти.