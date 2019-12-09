В ГД заявили о стопроцентной вероятности обращения РФ в CAS из-за решения WADA

Первый зампредседателя комитета ГД по международным делам заявила, что Россия будет обжаловать свое отстранение от ОИ.

Ранее Sobesednik.ru писал, что исполком WADA принял решение на четыре года отстранить Россию от участия в Олимпиадах и других соревнованиях мирового уровня из-за нового допинг-скандала.

Как передает ТАСС, комментируя такой шаг Всемирного атидопингового агентства, првый зампредседателя комитета ГД по международным делам олимпийская чемпионка Светлана Журова подчеркнула, что Россия продолжит бороться за спортсменов и со стопроцентной вероятностью обжалует свое отстранение в CAS.

При этом она добавила, что окончательное решение по данному вопросу должен вынести наблюдательный совет РУСАДА.

«19-го числа будет заседание наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), где, соответственно, РУСАДА или примет эти рекомендации, или не примет. И потом уже суд в Лозанне», — пояснила она.

В самом РУСАДА также пообещали определиться с дальнейшими действиями в связи с решением WADA в ближайшие десять дней.

«Решение, конечно, не позитивное, с другой стороны — ожидаемое», — прокомментировала отстранение России от ОИ заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

В свою очередь, в WADA введенные против РФ санкции сочли недостаточно жесткими. «Я хотела, чтобы были введены такие санкции, которые было бы невозможно смягчить», — заявила вице-президент Всемирного антидопингового агентства Линда Хеллеланд.