Патрушев обвинил Украину, Эстонию, Латвию и Литву в пропаганде нацистских идей

Глава Совета безопасности Николай Патрушев считает, что в Украине и в Прибалтике активное участие в общественной и политической деятельности принимают движения и организации, являющиеся «реинкарнациями нацизма». Сюда кроме Украины он включил также Эстонию, Латвию и Литву, где власти «открыто содействуют» такого рода идеологиям.

«Известно, что реинкарнация нацизма происходит и в Прибалтике, где бывшие и еще пока живые ветераны СС и их последователи чувствуют себя особенно комфортно. (...) Подавление инакомыслия, беззастенчивая пропаганда, лозунги агрессивного националистического содержания создают питательную среду беспрепятственно функционирующим неонацистским движениям, — рассказывает Патрушев «Российской газете». — Нет препятствий для систематического проведения маршей легионеров СС, активно навязывается мысль, что эти группировки могут встать на пути надуманному "потенциальному российскому вторжению"».

Главным связующим звеном для национализма в Европе Патрушев считает «русофобию», которая, по его словам, призывает народы сплачиваться перед угрозой «общего врага» в лице РФ:

«Призывы объединиться против "общих врагов", к числу которых без всяких на то оснований Запад относит и Россию, создают условия для появления идей национально-государственного превосходства».

События, связанные с войной в непризнанных ДНР и ЛНР, секретарь российского Совбеза понимает как «зверское» применение Украиной насилия в отношении собственных граждан: «Методы, которыми Киев с 2014 года ведет войну со своими же гражданами, называя их террористами и не вступая в переговоры, также мало чем отличаются от тех зверств, которые в свое время практиковали нацисты на оккупированных территориях», — рассказывает чиновник. «Против мирных жителей применялись авиация и фосфорные бомбы, тяжелая артиллерия и реактивные системы залпового огня, а в "фильтрационных" лагерях, созданных якобы для выявления сепаратистов, обычным делом стали пытки и издевательства», — продолжает он.

Патрушев открыто заявляет, что ведущую роль в политической системе Украины после «событий 2014» года якобы занимают «неонацистские организации, как "Свобода", УНА-УНСО, "Правый сектор", "Национальный корпус", "Добровольческий Рух ОУН" (запрещены в РФ)». Причем, по его словам, они берут пример с нацисткой Германии, продвигая русофобию, а также «запугивают своих сограждан, мешают нормальным общественно-политическим процессам».

Нашел он проявление нацизма и в странах центральной и западной Европы, правда, уточнив, что там он скорее носит «маргинальных» характер:

«Через сто лет после того, как фашисты и нацисты подняли голову в Европе, их лозунги сегодня вновь звучат на площадях ряда стран. (...) Идеи "чернорубашечников" и "коричневых" подхватываются творцами "цветных революций", которые навязывают ксенофобские и иные мифы для насильственного смещения легитимных правительств».

Он уверен, что массовая эмиграция, расовые противоречия, «интернет-цензура», а также «пропаганда», которую Патрушев сравнивает с «геббельсовскими приемами», могут привести к «возрождению фашизма».