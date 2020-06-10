Песков о словах Патрушева про планы Госдепа: "Это видно невооруженным взглядом"

Кремль разделяет позицию секретаря Совбеза Николая Патрушева, заявившего, что Госдеп США и международные демократические фонды спонсируют российские НКО ради внесения «раскола» в общество перед голосованием по поправкам в Конституцию и чтобы «провоцировать националистические и сепаратистские настроения». Об этом РБК заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Много есть примеров, не вижу необходимости их перечислять. Речь идет о концептуальной линии, которая проводится в отношении нашей страны. Это все видно невооруженным взглядом», — объяснил представитель главы государства.

Ранее Патрушев также заявил, что экологическая катастрофа, случившаяся в Норильске, играет на руку сторонам, заинтересованным в дискредитации проектов России в Арктике.