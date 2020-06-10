Патрушев: В расколе общества по вопросу принятия поправок виноват Госдеп США

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Госдеп США и различные демократические фонды намерены через финансируемые ими НКО, неподконтрольные Кремлю, «провоцировать националистические и сепаратистские настроения» в ходе подготовки к голосованию за поправки в Конституцию.

«Дополнительный акцент, как ожидается, будет также сделан на стимулировании активно­сти так называемых альтернативных профсоюзных организаций. Планируются шаги по интенсификации информационного давления на Россию в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент ­государственно­сти, и снижения чувства обще­российской идентичности граждан нашей страны», — говорит чиновник в интервью «Аргументам и Фактам».

Однако главной целью агентов влияния будет «раскол» общества, который позволит западным спецслужбам «получить возможность манипулировать общественным сознанием» через реализацию в России «выгодных им ценностей и моделей развития». Причем действие враждебных российской государственности структур, по данным Патрушева, будет проходить не только в Москве, но и в регионах

Он также рассказал, что российские НКО за четыре года с 2015 года по 2019 год получили из-за границы 4 миллиарда рублей. С их помощью, уверен секретарь Совбеза, происходит построение сети общественных структур, которые напрямую общаются с некими «требуемыми российскими адресатами». Кого конкретно он имел ввиду, не уточняется.

«Важнейшая роль здесь отводится странам Балтии. В Латвии организовано ­обучение "независимых" ­российских журналистов специалистами Балтийского ­центра ­развития СМИ», — продолжил Патрушев, отметив, что «деструктивную деятельность» в РФ курируют Госдеп США, многие институты, агентства и фонды. ЦРУ он в этот ряд не включил.