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Патрушев: Средний класс в мире уничтожают за ненадобностью после развала СССР

Политика
19:01, 17 июня 2020

Патрушев: Средний класс в мире уничтожают за ненадобностью после развала СССР
Николай Патрушев // Фото: Global Look Press
Николай Патрушев // Фото: Global Look Press

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев написал большую статью о духовно-нравственных ценностях в России и в мире, рассказав в ней, что «универсальные» ценности коллективного запада «не могут быть приняты многонациональным российским народом ни при каких условиях». По его мнению, на самом деле такие ценности навязаны людям искусственно и «являются проявлением социокультурной агрессии», которая направлена против России и других стран. Полный текст публикует «Российская газета». 

Как уверен Патрушев, российская Стратегия развития воспитания, которая должна быть реализована до 2025 года опирается на «человеколюбие, справедливость, честь, совесть, волю, личное достоинство, веру в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». В свою очередь, «западные ценности», по его мнению, «стали расхожим штампом» и «противоречат самой сути нашего миропонимания». Сюда он, в частности, включил «нормы типа "родитель 1" и "родитель 2"», которые «враждебны» для большинства мировых религий: «христианства, ислама, иудаизма и других религий». Также он включил сюда «индивидуализм, эгоизм, культ наслаждения, безудержного потребления» и «свободу любого самовыражения», что, по мнению Патрушева, отвергается частью европейского сообщества.

«Наша страна в прямом смысле слова выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение и приумножение», — пишет он, обращая внимание на то, что «восьмичасовой рабочий день, равенство между женщинами и мужчинами, избирательное право для женщин» в европейской культуре появились лишь из-за «событий 1917 года в России».

Секретарь Совбеза уверен, что распад СССР сделал средний класс ненужным для западной пропаганды и сейчас происходит его «стремительное уничтожение», но об этом «просто не принято говорить». Это вместе с миграционной политикой, по мнению Патрушева, стимулирует «возрождение пещерного национализма».

Чиновник осудил подмену международных норм правом сильного и заявил, что «свобода и демократия» в западном понимании несовместимы с развитием многих стран.

Российскому пути Патрушев в своем большом тексте уделил лишь два последних абзаца, где пояснил, что РФ предлагает «новый цивилизационный выбор». В это понятие он включил «равенство, справедливость, невмешательство во внутренние дела, отсутствие менторского тона и каких-либо предварительных условий для взаимовыгодного сотрудничества».

«Дядя, из-за таких как вы Россия до сих пор не в состоянии сделать аппарат ИВЛ. Какое блин насаждение западных ценностей?» — комментирует в своем Twitter оппозиционный политик Алексей Навальный.

Напомним, что ранее Патрушев также заявлял о попытках Запада расколоть российское общество в преддверии плебисцита по поправкам в Конституцию, одна из которых обнуляет президентские сроки Владимира Путина.

Рубрика: Политика

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Дмитрий

писатель, журналист

Я не защищаю и не оправдываю советскую власть – я просто показываю, что путинская идеология и практика не имеют с нею ничего общего. И главный грех Платошкина заключается вовсе не в том, что он призывает голосовать против поправок в Конституцию: главный грех в том, что он классово чужой

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