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Патрушев: авария в Норильске на руку желающим дискредитировать дела РФ в Арктике

Общество
15:39, 09 июня 2020

Патрушев: авария в Норильске на руку желающим дискредитировать дела РФ в Арктике
Николай Патрушев // Фото: Global Look Press
Николай Патрушев // Фото: Global Look Press

Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что авария в Норильске, ставшая причиной экологической катастрофы, может привести к дискредитации проектов России в Арктике, сыграв на руку тем, кто выступает против них.

Он объяснил утечку дизельного топлива из резервуара завода недооценкой возможных эффектов изменения климата, которое приводит к дополнительным расходам и экологическим последствиям. В связи с чем к безопасности объектов ТЭК в Арктике нужно обратить пристальное внимание.

«В целях предотвращения повторения подобных событий руководителям субъектов РФ следует принять жесткие меры контроля за состоянием энергетических объектов, актуализировать планы ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечить немедленное информирование о них органов государственной власти, определить силы и средства для ликвидации аварий», — приводит слова Патрушева «Интерфакс».

Как он заверил, в СЗФО, в частности, в Мурманской области уже приняты соответствующие меры.

Теги: #Разлив топлива в Норильске

Рубрика: Общество

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