ЧП масштаба списка Форбс

Режим ЧС федерального масштаба введен в Норильске и на Таймыре из-за разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива на местном ТЭЦ-3. От багровых рек регион нескоро, но избавится. Москва поможет. Но избавится ли Норильск от того, кто эти реки «разлил»? От миллиардера Потанина.

«У вас там все в порядке со здоровьем?» – возмутился Путин в адрес собственника ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании, которая входит в структуру «Норникеля». Да нет, видимо, не всё. Есть основания полагать, что случившееся 29 мая в Норильске ЧП, о котором все, включая МЧС, узнали лишь спустя два дня, да и то случайно (структуры «Норникеля» всячески старались скрыть инцидент, чем только ситуацию усугубили) – это закономерность той системы, которая десятилетиями выстраивалась в Норнильске миллиардером Владимиром Потаниным.

Это ведь он, Потанин, превратил Норильск чуть ли не в свою корпоративную вотчину, закрытую ото всех и полностью контролируемую «спецслужбой» «Норникеля». Норильск сегодня больше похож на отдельное государство, которое управляется олигархом (или его приближенными). Всё в городе – начиная от аэропорта, заканчивая продуктовыми магазинами – находится под контролем «Норникеля». Никто не возмущается? Еще бы. В Третьем Рейхе тоже не очень-то возмущались. Попробуй, скажи хоть слово против «Норникеля» – тут же рискуешь лишиться работы (совсем лишиться, другой в городе не найдешь). И хорошо, если только работы, а не здоровья и жизни.

Куда смотрит местная власть? А что власть. На протяжении долгих лет именно ставленники Потанина из «Норникеля» возглавляли Красноярский край, выстраивая ситуацию максимального комфорта и для «Норникеля», и для его владельца. Александр Усс стал первым губернатором, который не является ставленником олигарха, но все равно – сегодня администрация края если и имеет какой-то контроль и над Норильском, и над комбинатом, то лишь символический.

По большому счету «Норильскому никелю» нужен профессиональный генеральный директор и опытная команда менеджеров. Тогда подобных аварий (а это – не первое крупное ЧП в регионе) в Норильске бы не происходило.

Но главное – генеральный директор должен жить и работать в Норильске. А не прохлаждаться во Франции, как некоторые. И не отсиживаться в Москве, как нынешняя команда топ-управленцев холдинга.

Это же элементарная азбука бизнеса. Не может одна из важнейших системообразующих корпораций в стране управляться лишь одним из акционеров, который настолько далек от операционных вопросов. Административный ресурс, которым Потанин привык пользоваться еще со времен работы в правительстве, тут не поможет. С его помощью можно лишь аварии скрывать, да и то не всегда. Для управления металлургическим комплексом нужны совершенно другие навыки

Мало кто может поспорить с тем, что случившиеся в Норильске – личная вина Владимира Потанина, который, несмотря на все попытки убедить его в необходимости заняться экологией, не уделял этой теме должного внимания. Но рано или поздно всем приходится отвечать за свою жадность и безответственность. И платить за нее. Из своего кармана.