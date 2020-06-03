Путин возмутился докладом главы Красноярского края по поводу аварии в Норильске

Владимир Путин поддержал предложение ввести режим ЧС федерального уровня в зоне разлива топлива в Красноярском крае.

Об этом он заявил в ходе совещания по ликвидации аварии, которое транслировалось на канале «Россия 24».

Глава государства выразил возмущение в связи с докладом губернатора региона Александра Усса, который сообщил, что местные власти узнали о произошедшем из соцсетей.

Авария на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» произошла 29 мая, о ее масштабах стало известно двумя днями позже. В общей сложности разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на площади около 350 квадратных метров. В районе аварии был введен режим ЧС. Горюче-смазочные материалы попали в воду рек Далдыкан и Амбарная, которые впадают в озеро Пясино. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ («Порча земли»), Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора начало проверку.

Министр МЧС Евгений Зиничев сообщил, что спасателями собрано 100 тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта. По его словам, сейчас остро стоит вопрос с утилизацией отходов. Также он отметил, что для локализации последствий ЧП в Красноярском крае необходимо провести серьезные работы по сбору нефтепродуктов в акватории рек и на прилегающих землях, передает «Интерфакс».

Зиничев предложил объявить в регионе чрезвычайную ситуацию федерального масштаба, чтобы привлечь к ликвидации последствий происшествия федеральные силы и средства. «Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен... Прошу вас как можно быстрее организовать работы, связанные с предотвращением дальнейших негативных влияний на окружающую среду», – сказал на это президент.

По данным главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в водных объектах в районе разлива нефти под Норильском превышены в десятки тысяч раз.