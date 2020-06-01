На место утечки 21 тыс. тонн топлива в Норильске прибыли спасатели из Мурманска

После аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, где разлилось более 21 тысячи тонн топлива, введен режим чрезвычайной ситуации.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Красноярского края, режим ЧС объявлен на уровне Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. «Также введен региональный режим реагирования. То есть Красноярский край готов оказывать поддержку этим муниципалитетам», – сказал заместитель председателя краевого правительства Анатолий Цыкалов.

В пятницу, 29 мая, стало известно, что на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел пожар на площади 350 квадратных метров. По данным регионального главка МЧС, он начался после того, как в хранилище с дизельным топливом врезался автомобиль. Отмечалось, что на работу станции пожар не повлиял. Позже в СК рассказали, что на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, входит в структуру «Норникеля») произошла разгерметизация одного из резервуаров, в результате которой топливо вылилось на технологическую дорогу и загорелась проезжавшая по ней машина. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ («Загрязнение и иная порча земли опасными химическими веществами»).

Зампредседателя правительства Красноярского края отметил, что ущерб от аварии мог бы быть значительно меньше, если бы компания и власти Норильска вовремя оповестили о произошедшем краевой центр и Главное управление МЧС России. По словам чиновника, топливо лилось «фактически не то что ручьями, а рекой» и достигло местных водных объектов.

Сотрудники Заполярного филиала «Норникеля» и НТЭК ведут работы по ликвидации последствий аварии, передает ТАСС. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска.