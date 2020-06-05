Депутат-эколог о разливе топлива в Норильске: Все может повториться

Председатель Красноярского отделения партии «Зеленые», депутат Заксобрания Красноярского края Сергей Шахматов, который сейчас находится в Норильске после разлива и попадания в реки 21 тысячи тонн дизельного топлива из резервуара на территории ТЭЦ-3, рассказал Sobesednik.ru о ситуации в северном городе. Ранее Владимир Путин объявил там режим ЧС.

Сергей Шахматов

– Уже ясно точно, из-за чего все произошло?

– Ситуация уникальная. Я впервые за свою практику встречаю катастрофу такого масштаба. Это экологическая трагедия. Сыграли роль и техногенный, и климатический факторы. Из-за нескольких теплых зим и аномалий других времен года начались движения мерзлоты в арктической зоне. Соответственно, все предприятия в промышленной зоне сейчас подвергаются такой же опасности. Это был только первый звоночек.

У большой емкости, где хранились запасы топлива для северного города на случай ЧП, ушло основание, оторвало дно, и произошел разлив дизтоплива.

– Катастрофы можно было избежать?

– Наверное, можно. Но сейчас важно сделать выводы и пересмотреть политику мониторинга движения грунта не только в Норильске, но и на всех объектах арктической зоны. А это 6 субъектов, 2,5 млн человек, которые проживают за северным кругом. Важно принять превентивные меры, чтобы больше такого не повторялось.

– Кто виноват в том, что произошло?

– Кто виноват — извечный вопрос. Не стоит сбрасывать со счетов саму складирующую организацию — конечно, необходимо было более детальное обследование этих резервуаров. Есть вопросы и к Ротехнадзору, который 2 месяца назад дал положительное заключение.

Но и климат сыграл свою роль. Специалисты уже отмечают повышение температур и наблюдают смещение грунтов вечной мерзлоты.

– Как вы можете оценить вред природе?

– Последствия уже начали устранять. Первое дело сделано — это локализация разлива. Никакие объемы уже не должны выйти за пределы реки Амбарная – ни в озеро Пясино, ни в Карское море, это мы сегодня уже увидели.

Теперь необходимо максимально быстро собрать разлившиеся нефтепродукты и максимально очистить местность, провести рекультивационную работу. Затем надо провести экспертизу нанесенного на этом участке экологического вреда, в том числе биологическому разнообразию. На основе этого составить план по реабилитации территории, сколько бы это ни заняло времени и средств. Тогда мы имеем шансы вернуть данный объект к какой-то плюс-минус жизни.