Дмитрий Глуховский: Наша власть не дает людям повода гордиться своей страной

Военный парад Путина и запуск космического корабля Маском — эти два июньских события просто напрашиваются на сравнение. Оба мероприятия — фантастические. Каждое по-своему. Об этом мы поговорили с писателем Дмитрием Глуховским.

– Дмитрий, как в сравнении с запуском «Дракона» будет восприниматься наш парад Победы? Люди ведь неизбежно будут сравнивать: у Америки частные ракеты в космос полетели, а у нас все те же танки ездят.

– Ну а что остается делать? Только бесконечно грозить планете всей непонятно чем и зачем. Наша майская шизоидность очевидна: 1 мая всем рассказываешь, что ты наимиролюбивейший из всех существующих и вообще за мир во всём мире, а потом проводишь военный парад, оставаясь по факту одной из немногих стран в мире, включая самые диктаторские и недоразвитые страны, которые вообще проводят эти военные парады, суть которых — демонстрация военной силы, бряцание и так далее. При этом совершенно ясно, что всё это оружие и использовать-то негде, и некогда, и незачем. Никакого смысла оно не имеет, кроме поддержания штанов ВПК и поднятия патриотизма у населения. Функционала в программе перевооружения и тем более в демонстрации всего этого добра на Красной площади нет никакого.

– А патриотизм вообще ещё можно поднять? Или уже все?

– Нет-нет, патриотизм можно поднять! И люди очень хотят, чтобы им дали весомый повод любить свою страну. Но эта власть уже не может дать людям никакого повода. А у нас, между прочим, есть огромное желание жить обычной человеческой жизнью — без промытых мозгов, без нагнетаемых истерик, без каких-то натужных поводов для ура-патриотизма.

Вспомните всего пару лет назад проходивший в Москве и других наших городах чемпионат мира по футболу! Мы прекрасно себя продемонстрировали как открытая, радушная, современная нация, совершенно лишённая ксенофобии, готовая впустить к себе всех. И ни один важный государственный секрет в это время не был продан зарубежным шпионам. Ни одной православной русской женщины с пшеничной косой не было изнасиловано приезжим бразильцем и так далее. То есть всё это, оказывается, можно, и люди хотят этого. Но их всё время бьют по башке пыльным мешком и брызгают в глаза соляной кислотой, чтобы они не очухивались, ничего не видели и не понимали. Вот и всё. А желание — причём огромное — гордиться своей страной по нормальным человеческим поводам есть. Только этих нормальных человеческих поводов нет. И при Владимире Владимировиче не будет.

– Интересно, посмотрел ли Путин запуск ракеты Маском?

– Думаю да, но в обработке ФСБ. Я думаю, что ему принесли распечатку, он прочитал хмыкнул и сказал: «Ну, посмотрим». Никакого сердечного приступа у него от этого не было. Что ему на это обращать внимание? Ну, подумаешь, заработал Роскосмос 4 млрд долларов на запусках американцев на орбиту, но в масштабах нашего нефтегазового экспорта эти 4 млрд долларов — это чихнуть и подтереться. Ну да, Роскосмос как-то существовал за счёт этих денег плюс-минус на самообеспечении. Ну и нормально Роскосмосу, учитывая, что Роскосмос у нас занимается дреленьем дырок в обшивке космических аппаратов и поиском потом виновных. Учитывая, что деньги воруются на всём, начиная со строительства космодромов, и система ОТК не работает даже в космической отрасли. О чем тут говорить?

Рисунок: Камиль Бузыкаев

С такой системой, с такими кадрами и с такой мотивацией скоро мы будем только зулусов в космос возить. А в остальном наша космическая индустрия, думаю, мало кого будет интересовать. Совершенно очевидно, что американцы тут идут по восходящей, а мы идём по нисходящей.

– А как вам кажется, наш народ хочет видеть у себя Илона Маска вместо Рогозина?

– Что и говорить. Единственное преимущество Рогозина заключается в том, что он какой-то там полковник службы внешней разведки. Потому он и был поставлен на эту должность. И так со всеми значимыми должностями в нашей стране. Если ты не КГБ-шник, то тебе ничем в нашей стране порулить не дадут. Ну а управленческие качества этих людей мы видели. Они в своей сфере, может быть, и хороши, но во всём остальном и особенно в том, что касается развития, они не справляются совершенно.

А Илон Маск — это совершенно другой типаж. Не тот, кто сделал сначала карьеру в спецслужбах, а потом был назначен изображать патриотизм, торговать мёртвыми душами и доторговался до государственной синекуры.

Маск — это человек, который сделал себя сам. Он предприниматель. Разница — принципиальная. У нас предпринимателей травят, стараются их задавить и истребить как класс. Предприниматель — человек от государства не зависящий. И с точки зрения нашей власти, лучшее что предприниматель может сделать, это быть для государства дойной коровой. И хоть с утра до вечера рассказывай, что «у них там негров вешают», но предпринимательство является там столпом экономики и столпом государственной системы, которая позволила Штатам стать крупнейшей мировой империей. Если бы они предпринимателей давили, они так остались бы сельскохозяйственными задворками мира. Но именно ставка на частную инициативу и уверенность, что ты можешь изменить свою жизнь и заодно поменять жизнь своей страны к лучшему, — именно эта ставка в итоге сыграла. И вот пожалуйста — частная инициатива в исполнении Маска демонстрирует нам космический корабль, который выглядит футуристически, как из научно-фантастических фильмов, и космонавтов, которые выглядят совсем иначе, чем наши тяжеловесы в своих недышащих непроницаемых скафандрах. Ну что тут можно сказать…

У них там будущее, а у нас прошлое, и мы из этого прошлого никуда не денемся теперь. Пока эти люди не склеят ласты.

– Понятно. То есть агония режима пока ещё даже не началась.

– Нет. Агония не началась. Это гангрена, она может очень долго продолжаться. И я думаю, что даже когда пациент станет уже синего цвета и будет плохо пахнуть, нам тут будут рассказывать, что мы просто не тем нюхаем.