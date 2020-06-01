Дмитрий Глуховский: Россия в тупике, будущее – за Илоном Маском

Фильм «Текст», снятый Климом Шипенко по книге Дмитрия Глуховского, продюсеры признали лучшим фильмом года. На главную награду Ассоциации продюсеров претендовали также «Холоп» (тоже Шипенко) и «Дылда» Кантемира Балагова.

Sobesednik.ru спросил у писателя Дмитрия Глуховского, что он думает по этому поводу, а заодно узнали судьбу наших блокбастеров про космос после запуска «Дракона» Илоном Маском.

Клим Шипенко, Дмитрий Глуховский и Александр Петров

– Благодаря чему, по-вашему, фильм «Текст» получил премию продюсеров и что вы испытываете по этому поводу как автор книги и сценария?

– Не очень себе представляю, насколько значима премия продюсеров, потому что, наверное, из всех представленных там проектов «Текст» был наименее продюсерским и наиболее авторским. Разве что «Дылда» Кантемира Балагова. Но там как раз огромную роль играет Александр Ефимович Роднянский, который у нас в стране всем продюсерам продюсер – так что «Дылда» тоже всё-таки продюсерский проект.

Мне кажется, именно авторский подход к съемкам прежде всего со стороны Клима Шипенко и мог сделать эту историю интересной для достаточно широкого числа зрителей. Мне, конечно, это всё приятно, но я не очень вижу это как свою победу. То есть это продюсеры продюсерам выдали премию за лучший спродюсированный фильм. Не сказать, чтобы меня это как-то сильно коснулось.

– Наверняка коснется в будущем. Продюсеры и так интересуются вашими книгами в смысле их экранизации. Ну а теперь вообще с руками начнут отрывать. Или нет?

– Да не скажу, что меня прямо рвали на части после «Текста». Знаете, я ко всей этой истории изначально отнёсся спокойно. Мне было приятно, конечно, сходить на премьеру и познакомиться с различными актрисами. Вот это была отличная часть из всей этой истории, – хохочет Дмитрий, – в остальном я не чувствую, чтобы моя жизнь как-то долгосрочно поменялась.

Скорее здесь интересно то, что сама история, написанная 3 года назад, за эти три года совершенно не устарела. И проблема противостояния полицейскому произволу, и трагедия маленького человека, которого система может перемолоть жерновами, с тех пор — как мы видим! — ничуть не стала менее актуальной.

кадр из фильма «Текст»

И забавно на самом деле, что именно такому фильму совершенно интегрированные в политический истеблишмент продюсеры, среди которых и Угольников, и Верещагин, и все подряд, дают приз за лучший фильм. То есть это какое-то фрондерство с их стороны! Может быть, это признак того, что даже люди, так или иначе находящиеся на подсосе у государства, уже понимают, что есть какие-то вещи, которые игнорировать и отрицать дальше нельзя.

– Видимо, да, потому что по идее должен был победить «Холоп» с его чудовищным успехом у зрителей. Клим Шипенко, кстати, удивлен, что выбрали все же «Текст». Загадка ещё и то, что один режиссёр снял такие разные фильмы.

– Хочется верить, что продюсеры оценивали и значимость, а не только кассовый успех. Но «Холопа» Клим снял до «Текста», и это было на волне успеха его фильма «Салют-7». После которого ему доверили вот такой большой коммерческий, радужный, весёлый, новогодний фильм. И он надежды оправдал.

Клим — человек, который действительно может всё что угодно сделать хорошо. Ему даёшь космический блокбастер — он отлично делает космический блокбастер. Людям нравится, касса собрана, настроение поднято, патриотический дух присутствует. Ему дают возможность снять новогоднюю комедию — и его комедия рвет кассу, что и ожидается от новогодней комедии. Или вот социальная драма, которая пробивает на слезу и хочется рвать на груди рубаху и так далее... Да, он может в принципе всё что угодно снять.

Дальше вопрос в другом заключается — какая история более актуальна и вызывает наибольший общественный резонанс. Я думаю, хотя «Холоп» и стал самым популярным фильмом за всю отечественную историю, но, наверное, — хочется верить — что-то есть в истории «Текста», что делает его общественно значимым.

– Вы упомянули «космический блокбастер». А теперь, после запуска Маском «Дракона» с космонавтами, когда ждать нового нашего космического блокбастера? Или эта тема теперь для нашего кино закрыта?

запуск космического корабля Crew Dragon

– Ну ведь фильмы про космос — это, конечно же, фильмы про прошлое, а не про будущее. Потому что космические достижения, как и все остальные наши триумфы, находятся в прошлом времени. Настоящее наше сумбурно, будущее наше туманно, и тренды, о которых можно говорить, — скорее тревожные. Национальный престиж находится на нуле, и перспективы наши не ясны. Совершенно очевидно, что мы в тупике.

И коронавирус, и грядущая конституционная реформа, которая должна узаконить монархию в нашей стране, только усугубляют этот весь бардак и какую-то беспросветную ситуацию, которая у нас установилась. От такой страны, конечно, вы никаких прорывов не можете ждать – ни научных, ни технических, ни связанных с покорением галактики, ни связанных с покорением даже земного шара. Поэтому очевидно совершенно, что мы также и в дальнейшем продолжим наяривать на своё прошлое, а будущее будет за Илоном Маском.