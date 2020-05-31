Маск вспомнил слова Рогозина про батут, после чего тот начал чистить Twitter

Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на слова главы компании SpaceX Илона Маска о батуте.

В 2014 году, после того как были введены санкции против российской промышленности в сфере космоса Рогозин написал в своем Twitter: «Предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута». После запуска корабля Crew Dragon накануне Маск ответил: «Батут работает».

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("В сталинские-то времена Дмитрий Рогозин, чья деятельность на всех постах раз за разом приводила к грандиозным провалам, давно бы уже, что называется, давил собою клюкву в отдаленных районах Крайнего Севера")

При этом глава «Роскосмоса» пояснил: «В 2014 году была реальная угроза введения санкций против нашей ракетно-космической отрасли. Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И её услышали».

Кроме того, Рогозин удалил два своих твита, где говорилось, что Борис Ельцин был «этническим националистом» и «патологическим предателем», а также о поддержке вице-премьера Юрия Борисова в вопросе необходимости привлечения средств в сферу высоких технологий вместо нефтяной отрасли. На это обращает внимание Lenta.ru.