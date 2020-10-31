Умер Шон Коннери, легендарный "Джеймс Бонд"

Актеру, обладателю множества премий, в том числе «Оскар» и «Золотой глобус», в августе исполнилось 90 лет. О нелегком пути к голливудскому пьедесталу, о женщинах в жизни Коннери – в нашем материале.

Сэр Томас Шон Коннери – уроженец Шотландии. Рос будущий актер в бедной семье, отец был рабочим на фабрике, мать – уборщицей. Томасу рано пришлось попрощаться с детством: в 13 он бросил школу и начал подрабатывать – развозил молоко, клал кирпичи.

– Моя самая ужасная работа? Полировщик гробов. У меня не очень получалось, – отвечал на вопросы журналистов Шон.

Вскоре Коннери отправился на службу в королевский военно-морской флот, из-за язвы желудка через три года вышел в отставку. Шон вернулся к прежней жизни и продолжил зарабатывать, чем мог, трудился и водителем, и охранником. Также для себя Шон занимался бодибилдингом.

В 1953 году он в качестве бодибилдера он участвовал в конкурсе «Мистер Вселенная» – именно там он узнал о наборе в массовку мюзикла «Юг Тихого Океана». Уже в следующем году он играл роль лейтенанта Базза Адамса.

Как-то молодой человек привлек внимание тренера команды «Манчестер Юнайтед». Шон играл со школьной скамьи и дорос до шотландской молодежной лиги. Но в то время он уже работал в театре, и даже ездил в турне с мюзиклом «Юг Тихого океана».

– Вообще-то я очень хотел принять это предложение: футбол обожал всегда, - объяснял свой выбор в пользу актерской карьеры Коннери. Но сдержало меня вот что: я прикинул, сколько лет продлится моя карьера футболиста? Ведь игрок топ-уровня в 30 лет уже проходит пик формы. Так что я решил: пойду лучше в актеры и займусь чем-нибудь, что имеет хоть какую-то заметную протяженность во времени. Ну и потом, кино – это просто само по себе здорово.

В 27 лет Шон – в то время его называли только так, а не Томми, как в детстве, – получил свою первую главную роль. В фильм «Кровавые деньги» его взяли, сказав пророческую фразу: «Женщинам он понравится».

И женщинам он понравился: чего только стоит роль Джеймса Бонда – именно Коннери первым сыграл агента-007. Женщины были без ума от Коннери. Однажды на актера напал ревнивый возлюбленный его партнерши по фильму. Шон снимался с первой красавицей Голливуда Ланой Тернер в любовной мелодраме «Другое время, другое место». Поползли слухи о романе актеров, что разгневало тогдашнего возлюбленного Тернер, главаря мафии Джонни Стомпанато. Мафиози ворвался на съемки фильма и стал угрожать пистолетом. Шон с удивительным спокойствием выхватил у ревнивца пистолет и скрутил его, пока не подоспела подмога и Стомпанато не выдворили с площадки.

Сам Шон признавал, что всегда был влюбчивым. Про толпы женщин не рассказывал. За всю его жизнь было официально известно лишь о двух его пассиях: о первой жене, австралийской актрисе Дайан Силенто, матери его единственного ребенка, актера Джейсона Коннери, и о второй супруге, художнице Мишелин, с которой он прожил 45 лет до конца своих дней.

– Знаю, все ждут от меня бурных откровений, ждут, что я перечислю всех, с кем меня сводила судьба. Не дождутся! Эти секреты я унесу с собой в могилу, – рассказывал Шон перед тем, как выпустил свою книгу.

О своей супруге, художнице, Шон Коннери с удовольствием рассказывал в интервью.

– Хотя у нас с Мишелин совершенно разные биографии и мы с ней принадлежим к разным культурам, мы очень похожи. Начать с того, что мы познакомились на турнире по гольфу. Она выиграла женский чемпионат, а я мужской. И я понял, что это судьба. Я бесконечно восхищаюсь своей женой, потому что она гораздо умнее меня. Мишлин талантливая художница, и я всегда твержу, что ей надо продавать свои картины. Но ей наплевать, она только иногда устраивает выставки, потому что упряма как ослица и делает все по-своему. Иногда меня это раздражает, но должен признаться, что именно это мне в ней и нравится. Ее переполняет жизнь, смех, и там, где я вижу проблемы, она находит решения.

В 1989 году, согласно результатам опроса журнала People, Шон Коннери назван самым сексуальным мужчиной среди живущих, а в 1999-м тот же журнал признал его самым сексуальным мужчиной столетия. Таким образом, Коннери стал самым пожилым мужчиной, удостоившимся этого звания – тогда ему было 59 лет.

На счету у актера десятки известнейших кинолент, в их числе «Бондиана», «Убийство в Восточном экспрессе», «Неприкасаемые» и многие другие.

Напомним, Коннери скончался на 91-м году жизни. Только что стало известна причина ухода актера, об этом сообщил его сын Джейсон – он мирно умер во сне в своем доме на Багамских островах после того, как некоторое время болел.

В статье использованы материалы сайта Seanconneryfan.ru