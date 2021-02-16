"Это не метафора": Депутат Госдумы рассказал о "терроре и политических репрессиях"

«Когда я говорю о политических репрессиях, о реальном терроре, развернутом в отношении инакомыслящих, — это не фигура речи и не художественная метафора», — заявил депутат КПРФ Валерий Рашкин в ходе своего выступления в Госдуме. Он говорит, что ситуация в стране хуже, чем в 1937 году, а сторонники правящей партии вступают в сговор с правоохранительными органами, чтобы насильственными методами подавить свободомыслие.

«Есть совершенно запредельные, дикие ситуации, о которых никто не знает, потому что есть указание блокировать КПРФ и не пускать никакую информацию, исходящую от КПРФ, и касающуюся её представителей», — сказал Рашкин. Далее он описывает несколько подобных случаев.

В качестве примера депутат приводит некий случай 29 августа в Москве на Автозаводской улице, когда, по его словам, «зверски» избили в общественной приемной КПРФ коммунистов, которые готовили молодежный марш. Рашкин заявляет, что туда ворвались 23 неизвестных в масках, которых привезли к зданию в автобусе. У них якобы были дубинки, травматическое оружие и взрывпакеты. В результате пострадали шесть человек, двое были госпитализированы в тяжелом состоянии с переломами.

Также он приводит случай нападения людей с битами и молотками на шестерых коммунистов в начале сентября в Красноярске. По словам депутата Госдумы, полицейские в этот момент находились рядом, но только наблюдали за происходящим и не вмешивались.

Рашкин рассказывает о массовых задержаниях и последующих пытках и избиениях членов молодежного коммунистического движения в Самаре:

«Я перечисляю хронику террора всего за две недели, её можно было бы продолжить, — предупреждает депутат. — А подобный террор происходит практически ежедневно. И его жертвы исчисляются тысячами, причем речь идет не только о незаконных задержаниях, избиениях и пытках».

Далее он перечисляет ряд случаев, когда полиция так и не раскрыла убийства четверых коммунистов в разных города, вплоть до депутата Госдумы, а также избиения ряда активистов движения.

Парламентарий считает, что уровень политических репрессий в России сегодня уже некорректно сравнивать со сталинским периодом: «Существующий в сегодняшней России политический строй давно переплюнул любые исторические аналоги». Единственным возможным сравнением он считает Средние века с их инквизицией.

Рашкин называет давлением на партию арест сына экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко Андрея Левченко — по словам депутата, у следствия нет никаких доказательств его причастности ко вменяемому преступлению. Он заявил, что арест Андрея Левченко является следствием попытки включить его отца в состав Госдумы.

Другим примером он приводит попытку лишения мандата депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко. В этот список депутат включает давление на экс-кандидата в президенты Павла Грудинина от КПРФ и несогласование митингов КПРФ по всей стране: «Зачем? Для чего вы это делаете?!?»

Рашкин обратился к коллегам по Госдуме, призвав их перестать закрывать глаза на упомянутый им политический террор, обратив их внимание, что он не обойдет стороной никого.

Напомним, ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов угрожал властям массовыми народными выступлениями: «Или вы дадите отбой, или мы поднимем всю страну», — говорил он.