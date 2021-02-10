В КПРФ решили провести митинг в Москве, несмотря на отказ в согласовании

Глава московского горкома КПРФ и депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что партия проведет акцию протеста в столице, несмотря на то, что ранее мэрия отказала им в согласовании.

«Будем проводить. Никаких переносов не планируем», — цитируют Рашкина «Открытые медиа» в Telegram.

Намерение проводить «несанкционированную» акцию подтвердил и депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин. «Мы найдем решение», — заявил он.

Мэрия Москвы отказала КПРФ в проведении митинга в связи с антиковидными ограничениями, согласно указу мэра. Telegram-канал Avtozak LIVE отмечает, что на ту же дату подавали уведомление «Левый фронт» и незарегистрированная Либертарианская партия России.