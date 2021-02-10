КПРФ обвинила власти Москвы в "цементировании политического пространства"

Партия КПРФ не получила согласования для проведения митинга за социализм и против политических репрессий в столице.

Об этом пишет Znak.com со ссылкой на сообщение московского отделения партии.

Напомним, ранее лидер партии Геннадий Зюганов заявлял, что их организация подала уведомление о проведении акции протеста 23 февраля. Отмечается, что проводить свои акции коммунисты планировали по всей стране.

Акцию ожидаемо не согласовали со ссылкой на указ мэра Москвы о режиме повышенной готовности в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

В КПРФ настаивают, что это требование сегодня остается формальным. Показатели последних дней по приросту пациентов с COVID-19 говорят о спаде пандемии. Также коммунисты указывают на то, что указ почему-то не работает в отношении массовых мероприятий непротестного характера.

«Совершенно очевидно, что буржуазный правящий режим ищет предлог, чтобы окончательно прижать доведенный до отчаяния народ к ногтю», — говорится в заявлении партии.

Ранее депутатского мандата лишили депутата из саратовской облумы от КПРФ. Он планировал участвовать в выборах в Госдуму, став соперником Вячеслава Володина.