Александр Кокорин // фото: Global Look Press

Кокорин отправляется в "Фиорентину", чтобы встретить старость
Семен Слепаков // Фото: Global Look Press

Скандал с Семеном Слепаковым: Twitter сыграл за Путина
Фото: depositphotos

Европа открыла границы для россиян: Куда теперь можно улететь, не боясь пандемии
Фото: Андрей Струнин; в статье: соцсети

Сходил на митинг – потерял работу
В центре внимания
Алексей Навальный // фото: Instagram
Шить сумки, печь хлеб, играть в хоккей в валенках: чем Навальный займется в колонии
Леонид Волков: Чем пахнет "Ив Роше"?
Стахановцы по-омоновски: полиция перевыполнила планы по задержаниям митингующих

Новости дня

09 февраля, вторник

[14:23]Песков: Выделять 500 млрд Путин не собирался, как и купировать ими протесты
[14:01]ЕСПЧ потребовал от РФ допустить медиков до задержанных в Чечне молодых людей
[13:56]Кремль не будет ловить протестующих по дворам. Митинг это или нет, еще не решили
[13:20]Зюганов: На акциях были "егэшники", безработные, провокаторы и "грязная навальнятина"
[12:40]МИД РФ считает предательством призывы к санкциям против олигархов и чиновников
[12:02]Как поддержать Навального и не сесть на сутки – лайфхак от Волкова
[11:49]"Большой запас прочности": Пельш назвал условие существования "Угадай мелодию"
[11:32]Леонид Волков анонсировал флешмоб за Навального
[11:06]Эксперты предсказывают рост тарифов при бесплатных видео соцсетей и телеканалов
[10:40]Россиянин Медведев победил соперника из Канады в первом круге Australian Open
[10:29]"Хуже 90-х": Ключевой подрядчик "Газпрома" регулярно задерживает зарплаты
[09:55]Соратники Навального призывают к санкциям, а Госдума думает, как их за это посадить
[08:38]Плата за митинги, коммунисты за Навального и выдумки "России 1". Главное к 9 февраля

08 февраля, понедельник

[22:21]Прилепин, Гоблин и Проханов просят вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
[20:34]Европа высылает российских дипломатов, МИД РФ считает такие шаги необоснованными
[19:54]Возле московской станции "Лось" поезд насмерть сбил переходившего пути мужчину
[19:41]Cрок ареста главреда "Медиазоны" сократили до 15 суток
[18:51]Исполнитель роли Рона в фильмах о Гарри Поттере смотрел лишь три части франшизы
[18:22]Ефремов доставлен в Москву, он проходит свидетелем по делу о ложных показаниях
[17:16]Жители разных городов России пожаловались на проблемы с сервисами "Яндекса"
[16:30]"Сторонники Навального – наши избиратели": Лев Шлосберг ответил Явлинскому
[15:40]55% уверены в отставании российской науки. 54% не могут выделить её достижений
[14:50]Рыбаков: "Яблоко" полностью разделяет тезисы Явлинского в критике Навального
[13:14]С фильмом о "дворце Путина" знаком каждый третий. Больше 50% готовы в это поверить
[12:18]КПРФ объявила "встречу с избирателями" в Москве из-за задержания Бондаренко
[11:50]Актер допустил перезапуск "Счастливы вместе", но не уверен, что это хорошая идея
[11:05]Либертарианцы хотят провести митинг за Навального одновременно с акцией КПРФ
[10:17]Вышел трейлер сериала "Сокол и Зимний солдат", про выходцев из "Мстителей"
[09:36]Задержан популярный саратовский депутат Бондаренко, бросивший вызов Володину
[08:53]В России хотят запретить "иноагентам" и их семьям участвовать в выборах
[08:28]Боррель ответил на унижение, Навальный на ТВ, силовые льготы. Главное к 8 февраля

07 февраля, воскресенье

[17:59]Перегородившие Москву и Питер силовики постояли-постояли и уехали
[17:25]Илон Маск: Выпускники с MBA умеют в Power Point, но не знают, как что работает
[16:54]СК Беларуси потребовал от Польши выдать основателя Nexta
[16:23]"Яблоко" раздора. Рыбаков, Митрохин и региональные отделения не сошлись по Навальному
[15:38]Гая Ричи раскритиковали из-за просьбы о господдержке – и сам не бедный
[14:40]В Москве перекрыли Манежную площадь, на которой не ожидается митингов
[14:00]"Самоуничтожение": Партийцы винят Явлинского во лжи, а "Яблоко" печатает его статью
[13:19]Тарпищев не удивился победе в ATP Cup: "Хорошая подготовка для Австралии"
[12:14]Евгений Ройзман исключил участие в выборах от "Яблока" из-за статьи Явлинского

Фото: depositphotos
Пельмешки без спешки: учимся правильно их правильно лепить и варить
Фото: depositphotos
Согревающий рецепт: Пьяный вишневый крамбл со сливочным сыром
Фото: depositphotos
Что делать при нападении таксиста-маньяка?
фото: Global Look Press
Потоп в квартире: что делать, куда обращаться, как возместить ущерб. Пошаговая инструкция
Фото: depositphotos
В пасте главное – правильно слить. Рецепт
Фото в статье: пресс-служба СТС
Блэк пеппер чикен, или Курица в черном перце: лучшие рецепты для мясоедов
Фото в статье: depositphotos
Запеканка с пастой, биточки из брокколи и судак с картофелем: топ ресторанных блюд для дома
Фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Дочь Путина" в Instagram Навального и расчлененка в Telegram Кадырова: главное в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Лосось под свеклой, пате из индейки и невероятный чатни: топ закусок от Александра Бельковича
Фильм «Тихий Дон», 1957 года
100 лет в обед: лжепосол Советской России и репарации для Германии
sobesednik logo

Зюганов: На акциях были "егэшники", безработные, провокаторы и "грязная навальнятина"

Общество
13:20, 09 февраля 2021

Зюганов: На акциях были "егэшники", безработные, провокаторы и "грязная навальнятина"
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заступился за депутата саратовской областной думы Николая Бандаренко, который накануне получил штраф в 20 тысяч за участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Он был там как наблюдатель. Теперь Зюганов угрожает «Единой России» вывести на улицы всю страну, которая и без того недовольно положением дел.

«Власть, видимо, ошалела до такой степени под напором этой грязной навальнятины, что вчера Бондаренко Николая решили привести в очередной околоток за то, что снимал и показывал один из небольших митингов, 

— пояснил лидер коммунистов. — Я позвонил официальной власти и сказал: “Или вы дадите отбой, или мы поднимем всю страну”. Мы не допустим расправы нас своим талантливым депутатом, которому суд 20 тысяч впаял за то, что он стоял не там и не тех снимал».

При этом парламентарий заверил, что на акции за Навального люди ходят не потому, что они поддерживают оппозиционера, а из-за общей социально-экономической ситуации в стране. Среди участников несогласованных акций депутат также отметил «плохо подготовленных егэшников, которые не знают своей истории», а также слушателей радиостанции «Эха Москвы» и зрителей телеканала «Дождь». Причем для их описания он использует необычные формулировки: «оглушенные "Эхом Москвы"», а также «у кого мозги промыты всякими русофобскими и антисоветскими "Дождями"» (цитата по «Дождю»).

Однако нашел среди протестующих Зюганов безработных, «хорошо подготовленных иностранцами» провокаторов «во главе с их попом Гапоном». Ко всему этому лидер КПРФ не забыл добавить, что митинги были направлены на организацию в России «оранжевой революции».

Теги: #Митинги в поддержку Навального

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Общество

Песков: Выделять 500 млрд Путин не собирался, как и купировать ими протесты
Михаил Ефремов // Фото: Global Look Press

Общество

Адвокат заявил об угрозе перевода Михаила Ефремова в колонию к убийцам
Нет изображения

Общество

ЕСПЧ потребовал от РФ допустить медиков до задержанных в Чечне молодых людей
Политика
Разовое решение: Павловский откровенно рассказал о "двойниках" Путина
"Дворец Путина" оплатил Путин": Радзиховский сделал громкое заявление
Михаил Делягин: Путин – самая уязвимая точка России
"Бояться – это противно": уволенный оператор объяснил идею с лозунгом "Свободу политзаключенным"
Общество
Адвокат заявил об угрозе перевода Михаила Ефремова в колонию к убийцам
"Эпизодов будет еще много": Григорий Явлинский предрек России тяжелые времена
"Все только начинается": ближайший соратник Навального рассказал о "плане действий" оппозиции
Путин, Кривоногих, Песков: социолог Игорь Чубайс рассказал о расколе элит в Кремле
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Тревожно, конечно, за тех, кто охарактеризовал происходящее вокруг свежезапрещенными словами. Гайки наверняка еще будут закручиваться, а описывать дальнейшее придется более скромным лексиконом. Зато нашему избирательному правосудию стало еще удобнее

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Колумнист Sobesednik.ru рассуждает о насущном вопросе, волнующем депутатов Ярославской облдумы – порядке сбора валежника

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Осталось понять, где в этой ситуации Россия. И это, не поверите, ключевой вопрос не только нашей, а и всемирной истории. «Мы знаем, что ныне лежит на весах». Потому что вполне может оказаться, что Россия и есть эти дубинки, это вранье и эти 16 подземных этажей

Культура и ТВ
Седой Киркоров, Носорог, Крокодил: шоу "Маска" раскрыло жюри и героев второго сезона
Лия Ахеджакова заявила об угрозе ареста: Меня могут привлечь по статье!
Кому продадут "Ералаш" за 1 миллион долларов? Опубликовано завещание Грачевского
Анатолий Белый: наше отчаяние – наша проблема
Шоу-бизнес
Андрей Разин – о помиловании Ефремова: Вы думаете, у Путина нет сердца?
Бурунов оторвался на свадьбе Монеточки
"Папа не хотел меня видеть": Анита Цой скрывает от матери смерть отца
"Ну и живот!": София Ротару жутко располнела (фото)

Здоровье
Препарат от рака помогает при тяжелой форме коронавируса
Ученые: счастливое детство не дает защиты от проблем с психикой
Ученые: вакцины от гриппа защищают детей от COVID-19
Жертвы алкогольной зависимости живут на 25 лет меньше
Туризм
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
Авто
Авто уже не то: почему возник дефицит автомобилей и сколько он еще продлится?
Блогер назвал главный недостаток нового Рено Дастер и разозлил пользователей
Как сэкономить на покупке топлива: выбираем карту с повышенным кэшбэком на АЗС
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Недвижимость
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Свежий номер
Картина Генриха Фюссли "Ночной кошмар" // Фото: Global Look Press; фото в статье: соцсети, Дмитрий Соколов, Ольга Кузнецова
Индустрия экзорцизма: как в России изгоняют бесов и при чем тут Ленин и Навальный?
Владимир Колокольцев // фото: Global Look Press
Министр на полтора миллиарда: у семьи главы МВД нашелся дворец по соседству с Абрамовичем
Михаил Ефремов // Фото: Global Look Press
Стоянов предрек Ефремову после тюрьмы блестящую карьеру
Журналист Sobesednik.ru Светлана Хрусталева бинтует разбитую голову пострадавшего от удара полицейской дубинкой // фото: стоп-кадр YouTube
Избитая журналист Sobesednik.ru: Пятый день у меня не проходят следы от ударов дубинками
Так выглядело место преступления // фото: Илья Давлятчин; в статье: соцсети
Расстрел в духе 90-х: в Петербурге суд отправил на 20 лет в колонию невиновных?
Кадр: фильм «Зоя»
Александр Невзоров:
Свою "Зою" я посвящу Мединскому
Фото: Global Look Press; в статье: фильмы с участием Анастасии Вертинской
Анастасия Вертинская:
Сейчас модно ругать Путина. Считается, что быть патриотом – некрасиво
Анита Цой // Фото: личный архив
Анита Цой:
Муж не воспринимал меня как артистку, а теперь он самый преданный поклонник
Роза Рымбаева // фото в статье: Instagram
Роза Рымбаева:
Чай с президентом Казахстана я не пью
Рамиль Шамсутдинов // фото в статье: стоп-кадр с YouTube
Валентина Мельникова:
Срок Шамсутдинову – это сигнал. Теперь офицеры могут творить что хотят
Анна Калашникова и Дана Борисова // фото: личный архив А.Калашниковой, Global Look Press
"Сиськи-письки свои мне присылает!" Калашникова раскрыла интимную тайну Борисовой
Соседов с певицей Натальей Райской // фото: Global Look Press
"Меня всегда любили женщины": Сергей Соседов рассказал о своей свадьбе
Алла Пугачева и Максим Галкин // фото в статье: Global Look Press
"У Пугачевой депрессии, больная спина": объявлено о проблемах жены Галкина
фото: Global Look Press
"Оля станет хорошей мамой!": Сын Сафронова отдает свое семя Бузовой
Ольга Бузова//фото: Global Look Press
"Дава – слабак": новый любовник Бузовой богат и уверен в себе
Фото в статье: соцсети
"Не только ценный мех": В Дагестане спасают песцов с обанкротившейся зоофермы
Фото: архив
100 лет в обед: рождение "Серпантиновых братьев" и смерть отца анархизма
Фото в статье: соцсети
Халат из рыбьей кожи
Андрей Кикоть // Фото: стоп-кадр с YouTube
Андрей Кикоть оказался в центре скандала
Фото: соцсети
Женщин прикрыли грудью
^