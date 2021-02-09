Зюганов: На акциях были "егэшники", безработные, провокаторы и "грязная навальнятина"

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заступился за депутата саратовской областной думы Николая Бандаренко, который накануне получил штраф в 20 тысяч за участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Он был там как наблюдатель. Теперь Зюганов угрожает «Единой России» вывести на улицы всю страну, которая и без того недовольно положением дел.

«Власть, видимо, ошалела до такой степени под напором этой грязной навальнятины, что вчера Бондаренко Николая решили привести в очередной околоток за то, что снимал и показывал один из небольших митингов,

— пояснил лидер коммунистов. — Я позвонил официальной власти и сказал: “Или вы дадите отбой, или мы поднимем всю страну”. Мы не допустим расправы нас своим талантливым депутатом, которому суд 20 тысяч впаял за то, что он стоял не там и не тех снимал».

При этом парламентарий заверил, что на акции за Навального люди ходят не потому, что они поддерживают оппозиционера, а из-за общей социально-экономической ситуации в стране. Среди участников несогласованных акций депутат также отметил «плохо подготовленных егэшников, которые не знают своей истории», а также слушателей радиостанции «Эха Москвы» и зрителей телеканала «Дождь». Причем для их описания он использует необычные формулировки: «оглушенные "Эхом Москвы"», а также «у кого мозги промыты всякими русофобскими и антисоветскими "Дождями"» (цитата по «Дождю»).

Однако нашел среди протестующих Зюганов безработных, «хорошо подготовленных иностранцами» провокаторов «во главе с их попом Гапоном». Ко всему этому лидер КПРФ не забыл добавить, что митинги были направлены на организацию в России «оранжевой революции».