Соперника Володина хотят судить за монетизацию YouTube-канала

Депутат областной Думы Саратова Николай Бондаренко сообщил, что его намерены лишить мандата по решению думской комиссии по доходам. Об этом он рассказал «Открытым медиа».

Ранее депутат от КПРФ Бондаренко намеревался соперничать с Вячеславом Володиным на выборах в Госдуму. Накануне он был задержан, после на него составлен протокол за участие в несанкционированном митинге 31 января и назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Бондаренко отмечает, что комиссию, которая принимала решение о лишении мандата, возглавляет зампред облдумы Алексей Антонов, который и написал на него заявление в прокуратуру из-за получения доходов с канала на YouTube.

Антонов пояснил, что Бондаренко имел доход со своего канала в виде донатов и оплаты рекламы.

Возбуждение уголовного дела по этому кейсу может стать помехой для участия в думских выборах.