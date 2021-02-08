Задержан популярный саратовский депутат Бондаренко, бросивший вызов Володину

Полиция задержала депутата регионального законодательного собрания Саратовской области Николая Бондаренко. Коммунист также ведет популярный видеоблог «Дневник депутата» с более чем миллионной аудиторией, отрывки его роликов неоднократно публиковал у себя Алексей Навальный. Три дня назад, в пятницу 5 февраля Бондаренко заявил, что намерен выдвинуться в Госдуму по тому же одномандатному округу, что и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

О задержании Бондаренко сообщает депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, добавив, что «он успел только позвонить и сообщить об этом, после чего у него отобрали телефон». Информацию подтверждает также депутат Ольга Алимова, уточнившая, что правоохранительные органы ждали в подъезде.

Причина задержания пока неизвестна. Это может быть связано с тем, что депутат выходил на митинг 31 января в качестве наблюдателя, отмечает Алимова. При этом она уверена, что реальной причиной стало выдвижение Бондаренко против «самого сильного кандидата от "ЕдРа"» и желанием властей «зачистить политическую поляну».