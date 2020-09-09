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Николай Бондаренко: Россия возвращается во времена феодализма 

Политика
12:59, 09 сентября 2020

Николай Бондаренко: Россия возвращается во времена феодализма 
Николай Бондаренко // Global Look Press
Николай Бондаренко // Global Look Press

О том, что российские власти постепенно превращают систему управления государством в своего рода частную структуру, доступ к которой есть только у определенного круга избранных людей, оппозиционеры и некоторые политологи говорят уже давно. Более того, эксперты иной раз отдельно подчеркивают, что суть всей этой структуры в последние годы сформировалась весьма отчетливо и заключается в самом обычном выкачивании денег из страны, из ее недр и, разумеется, из карманов простых граждан. 

Одним из тех, кто давно пытается публично обозначить антисоциальную политику государства во многих отраслях, стал депутат Саратовской областной думы от фракции КПРФ Николай Бондаренко, который в свое время завел личный блог на сервисе YouTube и довольно быстро набрал популярность. Сейчас на канал Бондаренко подписаны свыше миллиона пользователей, а каждое новое его высказывание уже не звучит как откровение, а тонко переплетается с тем, как население само воспринимает действия властей. 

К примеру, не так давно Николай Бондаренко откровенно распек российские власти за деструктивный подход к управлению государством и превалирование личных интересов над народными, отметив, что этот самый народ для представителей властей давно уже ничего не значит. Более того, по словам саратовского депутата, в России постепенно формируется новый тип феодального устройства общества. 

«Если трезво смотреть на вещи, то представители нашей власти — умнейшие, талантливые люди. Другое дело, что весь свой талант и потенциал они направляют в разрушительную форму, преследуя свои личные финансовые интересы. Для них народ ничего не значит — они не видят себя частью этой страны в будущем. Главная цель у большинства представителей власти — собрать побольше денег и уехать за границу, чтобы там на эти деньги припеваючи жить.  

Весь мир, в том числе Россия, возвращается во времена феодализма. Есть примеры капитализма, который более социально ориентирован, как, например, в некоторых странах Европы, где очень высокая социальная поддержка. Но встречаются примеры феодализма — как в России, где возрождаются сословия.  

К сословиям я отношу не только традиционное понимание по факту родства, к сословиям в нашей стране относятся и определенные группы — например, правоохранительные органы, налоговые структуры и другие контролирующие органы власти. Многие из них имеют возможность присваивать часть прибыли компаний, не имея никакой доли в них. Это и есть яркий пример феодализма. 

Образование в стране довели до такой степени, что общество постепенно начинает деградировать: из детей воспитывают потребителей, воспитывают в них самые низкие качества. Честь, достоинство, справедливость — все эти понятия приравнены и стали синонимами неудачников, слабых людей.  

Откуда это все взялось? Так детей воспитала власть, чтобы разобщить общество, искоренить из нас понятие единства. Так нами легче управлять», — заявил Николай Бондаренко. 

Рубрика: Политика

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