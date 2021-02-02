Зюганов намерен провести акции за социалистическое развитие 23 февраля

В КПРФ планируют массово подавать заявки на политические акции в России 23 февраля, пишет Znak.com.

Лидер партии Геннадий Зюганов отмечает, что у них есть сформулированная программа выхода из кризиса «12 шагов к достойной жизни».

Ранее эта программа ограничивалась десятью пунктами, среди которых возврат пенсионного возраста к 55-60 годам, развитие села, ценовое регулирование и прочее.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов подтвердил, что митинги и демонстрации будут согласовывать с учетом действующих ограничений в связи с коронавирусной пандемией.

Уведомления о проведении акций планируют массово подавать во всех регионах России в установленные законом сроки.

«КПРФ выступает за осмысленный и конструктивный протест, основанный на реальной программе развития! В митингах по всей стране примут участие наши союзники из Народного левопатриотического фронта», — написал Зюганов в своем микроблоге.