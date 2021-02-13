"Путин готов зайти очень далеко": Илья Яшин предсказал серьезные события в РФ перед выборами

О перспективах оппозиции в России в последние недели многие эксперты говорят с определенной степенью скептицизма в голосе. Во многом это обусловлено той жесткостью, с которой власти встретили попытку сторонников осужденного на реальный срок после возвращения из Германии Алексея Навального организовать уличные акции протеста. Даже предложение не устраивать митингов, а просто выходить во дворы с фонариками, было встречено федеральным центром максимально жестко. Все это, разумеется, способствует формированию мнения о том, что у оппозиции в стране практически нет шансов проявить себя «в полный рост», а потому и ее перспективы на предстоящих выборах видятся многим крайне низкими.

Впрочем, известный российский оппозиционный политик и глава Красносельского муниципалитета Москвы Илья Яшин с подобной позицией не соглашается. В эфире «Дождя» политик отметил, что оппозиционерам стоит использовать любые возможности для участия в выборах, и привел в качестве примера Московскую городскую думу, около половины мандатов в которой по итогам прошлых выборов достались кандидатам от оппозиции. И эту тенденцию, убежден Яшин, необходимо продолжать. Причем у оппозиционера в пользу этой версии есть конкретные аргументы. По его словам, на данный момент «страна очень разогрета» и население может отреагировать на попытку разогнать оппозицию дубинками протестным голосованием, что дает отдельным кандидатам реальные шансы. В то же время, признал Яшин, власти страны и президент Путин могут далеко зайти для защиты своего текущего положения.

«Думаю, что надо использовать вообще все возможности, которые существуют. Если будет шанс у кого-то из моих товарищей, надо этот шанс использовать. Система далеко не так монолитна, как она пытается казаться. Ты разговариваешь с человеком, который позавчера только вышел из спецприемника, но который при этом был избран главой муниципалитета. Если бы я не выдвигался на эти выборы, я бы и не стал никаким главой муниципалитета. Да, спустя два года после этого я отсидел полтора месяца, поскольку пытался выдвинуться в Мосгордуму. Вполне вероятно, что так же закончится попытка нового участия в выборах. Но ничего страшного, нужно пытаться.

Страна очень разогрета. На самом деле, все эти дубинки, весь этот беспредел – они аукнутся "Единой России", несомненно, на выборах в Государственную думу, которые запланированы на осень. Если им кажется, что сейчас они всех дубинками избили, посадили под домашний арест, в спецприемники и СИЗО. Плюс голосование на пеньках, хотя и оно не решает проблему глобально. Если люди идут и массово голосуют против партии власти, ничего с этим не сделаешь. Ну вот они посадили нас всех в 2019 году по спецприемникам и поснимали всех более-менее опасных кандидатов. И все равно у них половина думы получилась оппозиционная. Ну да, там люди прошли от КПРФ, от "Яблока", которые сейчас не очень героически себя ведут. Но все равно, прошли люди, которые очень достойно ведут себя в Московской городской думе. Поэтому "умное голосование" никто не отменял, мы понимаем, как бороться с "Единой Россией", даже на таких "кастрированных" выборах, и шаг за шагом мы будем отвоевывать пространство свободы.