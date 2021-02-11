"Самое страшное для Навального": политик допустил повторное покушение на "врага Путина"

Что будет с Алексеем Навальным и его политической карьерой после ареста? Судьба оппозиционера – под большим вопросом.

Политически активные россияне не перестают обсуждать нашумевшую статью Григория Явлинского, в которой основатель «Яблока» обвинил Алексея Навального в национализме, вождизме и раскритиковал за фильмы-расследования на YouTube.

«Каждый имеет право на свою точку зрения. В том числе Явлинский, безусловно, – сказал Sobesednik.ru экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков. – Но, мне кажется, статья абсолютно не своевременна, и пока Навальный в тюрьме, никаких разговоров и споров о нем быть не может».

Геннадий Гудков

По мнению Гудкова, Навальный «добровольно пожертвовал своей свободой, своим здоровьем и, может быть, своей жизнью ради освобождения России». Политик считает, что Явлинский выбрал неудачный момент для публикации своей статьи.

Оценивая результаты январских акций в защиту Алексея Навального, Геннадий Гудков отметил: «Январские протесты разбудили сонную, унылую Россию. Эти протесты показали, что в России есть силы, которые не боятся и готовы действовать. Это сохраняет надежду на будущее».

Ряд политологов считают, что реальный срок означает для Навального конец его политической карьеры. Однако Гудков не согласен с этой точкой зрения.

«Уже никакого конца карьеры Навального не будет, даже если с ним случится самое страшное – смерть, убийство или повторное покушение на его жизнь в тюрьме», – уверен Геннадий Гудков.

Экс-депутат Госдумы полагает, что Навальный «вырос в политика мирового уровня»:

– Я думаю, очень возможно, что ему дадут премию мира. А нахождение нобелевского лауреата в тюрьме – это огромная головная боль, беда и проблема для любой системы, любого государства, – заключил Гудков.