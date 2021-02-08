"Конкретно не согласен": Митрохин – о статье Явлинского с критикой Навального

Сергей Митрохин заявил, что Явлинский не получал приказа из АП, однако признал: разногласия с Навальным у «Яблока» есть.

Григорий Явлинский опубликовал статью, в которой призвал расследовать отравление Навального, осудил его за национализм, популизм, вождизм и его фильмы-расследования. Критические высказывания основателя партии «Яблоко», которая считается оппозиционной, довольно резкие по своей сути, вплоть до упоминания фашизма, но самое главное, что статья опубликована сразу после суда над Навальным, который, находясь за решеткой, не может ответить на претензии.

Именно этот нюанс вызвал сильную реакцию сторонников Навального и бурное обсуждение в соцсетях. Глава штабов Навального Леонид Волков заявил, что «мудрого, опытного политика всегда отличают… идеальное чувство момента» и что «Явлинский вещает по кремлевскому темнику».

«Что это было?» – спросили мы у Сергея Митрохина, коллеги Явлинского по партии.

– Я считаю, что Григорию Алексеевичу надо было бы немножко подождать – надеюсь, чтобы немножко! – и сказать все, что он думает про Навального, когда он выйдет из тюрьмы. То, что статья опубликована сейчас, – это некоторая ошибка. Но я не думаю, что это была преднамеренная «ошибка», просто у политиков так бывает, что какие-то заявления делаются в неудачное время.

К тому же это не официальная позиция партии, которая может быть сформулирована только коллегиально. Тем более, что у «Яблока» позиция довольно четкая: мы выступаем против неправовых политических приговоров, которыми Навального обложили со всех сторон, и за его освобождение, так же как и за освобождение всех задержанных на акциях в его поддержку и прекращение всех уголовных дел против них. И до думских выборов у нас, думаю, будет еще немало поводов подтвердить эту позицию.

Сергей Митрохин считает, что Навальный выйдет на свободу раньше срока

– Понимаете, одно дело, когда Навального поносит Жириновский или Зюганов. И другое – когда Явлинский из «Яблока».

– Вообще, в партии «Яблоко» есть и другие люди, между прочим.

Я, например, участвовал, в акции в поддержку Навального. И я не согласен с моментом публикации. Конкретно не согласен. Время не то.

И все положения статьи – популизм, национализм, вождизм – я бы хотел обсуждать, когда Навальный выйдет на свободу и сможет ответить. У нас с ним всегда были разногласия, мы и не скрывали. Выйдет – поговорим.

– Да выйдет ли? Что-то многие сомневаются, что он выйдет хотя бы через 2 года 8 месяцев.

– Я бы не был таким пессимистом. За Навального сейчас заступается весь свободный мир. И даже президент США. Это, да еще и митинги по стране – с этими факторами власть не может не считаться. И он выйдет намного раньше срока, который ему дали. По крайней мере я сам буду продолжать участвовать в этих акциях и предпринимать усилия для его освобождения.

– А что еще, кроме митингов, вы лично, как депутат, можете предпринять?

– А что еще можно сегодня предпринять, кроме того, что я постоянно говорю о том, что нужно освободить Навального? В соцсетях. А на телевидение меня не зовут – я в черных списках. Но вы же видите, что лидеры Европы и США к этому же призывают (к освобождению Навального. – Прим. Sobesednik.ru).

– И если президент не реагирует, то «Яблоко» как партия может затеять импичмент?

– Ну как мы можем, если у нас даже ни одного депутата нет в парламенте? Жириновский или Зюганов не будут этим заниматься. Сколько ни говори «кукареку», ничего не будет от этих кукареканий. Смешно и несолидно.

– А мог ли, как вы думаете, Григорий Явлинский написать эту статью по совету из Администрации президента? За будущий проходной процент в Думу для «Яблока»?

– Нет! Это я категорически отрицаю.

Я Григория давно знаю и уверен, что он не находится ни в каком взаимодействии ни с какой администрацией. И никаких приказов к нему никогда не поступало.

– А почему так долго молчали Шлосберг и Вишневский?

– Да они в шоке просто находились.