"Конкретно не согласен": Митрохин – о статье Явлинского с критикой Навального

Семен Слепаков // Фото: Global Look Press

Скандал с Семеном Слепаковым: Twitter сыграл за Путина
Собянин и Путин // фото в статье: Global Look Press

Собянин дал старт: Делягин назвал дату "победы над коронавирусом" по всей России
Фото: Андрей Струнин; в статье: соцсети

Сходил на митинг – потерял работу
Ангелина и Крестина Хачатурян // фото: Global Look Press

Ни сесть, ни присесть. Точку в деле сестер Хачатурян не удается поставить с 2018 года
В центре внимания
Вячеслав Володин // Фото: Global Look Press
Володин поддержал идею ограничить избирательные права граждан России
"Умирать – так молодым": покинет ли Кирилл Серебренников "Гоголь-центр"?
Обязательно ли вакцинироваться от ковида на работе или в вузе? Ответ юриста

Новости дня

08 февраля, понедельник

[20:34]Европа высылает российских дипломатов, МИД РФ считает такие шаги необоснованными
[19:54]Возле московской станции Лось поезд насмерть сбил переходившего пути мужчину
[19:41]Cрок ареста главреда "Медиазоны" сократили до 15 суток
[18:51]Исполнитель роли Рона в фильмах о Гарри Поттере смотрел лишь три части франшизы
[18:22]Ефремов доставлен в Москву, он проходит свидетелем по делу о ложных показаниях
[17:16]Жители разных городов России пожаловались на проблемы с сервисами "Яндекса"
[16:30]"Сторонники Навального – наши избиратели": Лев Шлосберг ответил Явлинскому
[15:40]55% уверены в отставании российской науки. 54% не могут выделить её достижений
[14:50]Рыбаков: "Яблоко" полностью разделяет тезисы Явлинского в критике Навального
[13:14]С фильмом о "дворце Путина" знаком каждый третий. Больше 50% готовы в это поверить
[12:18]КПРФ объявила "встречу с избирателями" в Москве из-за задержания Бондаренко
[11:50]Актер допустил перезапуск "Счастливы вместе", но не уверен, что это хорошая идея
[11:05]Либертарианцы хотят провести митинг за Навального одновременно с акцией КПРФ
[10:17]Вышел трейлер сериала "Сокол и Зимний солдат", про выходцев из "Мстителей"
[09:36]Задержан популярный саратовский депутат Бондаренко, бросивший вызов Володину
[08:53]В России хотят запретить "иноагентам" и их семьям участвовать в выборах
[08:28]Боррель ответил на унижение, Навальный на ТВ, силовые льготы. Главное к 8 февраля

07 февраля, воскресенье

[17:59]Перегородившие Москву и Питер силовики постояли-постояли и уехали
[17:25]Илон Маск: Выпускники с MBA умеют в Power Point, но не знают, как что работает
[16:54]СК Беларуси потребовал от Польши выдать основателя Nexta
[16:23]"Яблоко" раздора. Рыбаков, Митрохин и региональные отделения не сошлись по Навальному
[15:38]Гая Ричи раскритиковали из-за просьбы о господдержке – и сам не бедный
[14:40]В Москве перекрыли Манежную площадь, на которой не ожидается митингов
[14:00]"Самоуничтожение": Партийцы винят Явлинского во лжи, а "Яблоко" печатает его статью
[13:19]Тарпищев не удивился победе в ATP Cup: "Хорошая подготовка для Австралии"
[12:14]Евгений Ройзман исключил участие в выборах от "Яблока" из-за статьи Явлинского
[11:38]Штаб Навального не откажется от поддержки кандидатов "Яблока" из-за Явлинского
[11:11]Явлинский выступил против Навального, поставив под вопрос шансы "Яблока" на выборах
[10:11]Гнойный задержан, ФРГ грозит Лукашенко, убийство в ОВД. Главное к 7 февраля

06 февраля, суббота

[18:06]Павел Дуров нанес визит принцу в Дубае. Цель встречи не уточняется
[17:48]МИД РФ завел аккаунт в TikTok и начал вести его с публикации о Навальном
[17:26]Жительнице Пскова грозят уголовным делом за ролики об ФСБ в TikTok
[16:58]Студентов в Москве завлекли на флешмоб на тему ковида, но он оказался за Путина
[16:19]"Российская ЛГБТ-сеть"* нашла похищенных в Нижнем Новгороде чеченцев
[15:15]Олег Газманов "помолился" за "навальнистов" и ошибся в фамилии ветерана
[14:28]Гособвинитель Навального, чьи данные были слиты в Сеть, получила личную охрану
[13:30]В МВД Петербурга не объясняют перекрытия в центре, вызвавшие транспортный коллапс
[12:30]В Туве произошло землетрясение магнитудой 3,8
[11:36]COVID-19 за сутки в РФ: 16 627 заболели, 22 831 выздоровел, 497 умерли
[11:20]При ЧС власти должны будут четыре раза в сутки передавать информацию журналистам

Фото: depositphotos
Пельмешки без спешки: учимся правильно их правильно лепить и варить
Фото: depositphotos
Согревающий рецепт: Пьяный вишневый крамбл со сливочным сыром
Фото: depositphotos
Что делать при нападении таксиста-маньяка?
фото: Global Look Press
Потоп в квартире: что делать, куда обращаться, как возместить ущерб. Пошаговая инструкция
Фото: depositphotos
В пасте главное – правильно слить. Рецепт
Фото в статье: пресс-служба СТС
Блэк пеппер чикен, или Курица в черном перце: лучшие рецепты для мясоедов
Фото в статье: depositphotos
Запеканка с пастой, биточки из брокколи и судак с картофелем: топ ресторанных блюд для дома
Фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Дочь Путина" в Instagram Навального и расчлененка в Telegram Кадырова: главное в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Лосось под свеклой, пате из индейки и невероятный чатни: топ закусок от Александра Бельковича
Фильм «Тихий Дон», 1957 года
100 лет в обед: лжепосол Советской России и репарации для Германии
sobesednik logo

"Конкретно не согласен": Митрохин – о статье Явлинского с критикой Навального

Политика
17:52, 08 февраля 2021

"Конкретно не согласен": Митрохин – о статье Явлинского с критикой Навального
Григорий Явлинский // фото в статье: Global Look Press
Григорий Явлинский // фото в статье: Global Look Press

Сергей Митрохин заявил, что Явлинский не получал приказа из АП, однако признал: разногласия с Навальным у «Яблока» есть.

Григорий Явлинский опубликовал статью, в которой призвал расследовать отравление Навального, осудил его за национализм, популизм, вождизм и его фильмы-расследования. Критические высказывания основателя партии «Яблоко», которая считается оппозиционной, довольно резкие по своей сути, вплоть до упоминания фашизма, но самое главное, что статья опубликована сразу после суда над Навальным, который, находясь за решеткой, не может ответить на претензии.

Именно этот нюанс вызвал сильную реакцию сторонников Навального и бурное обсуждение в соцсетях. Глава штабов Навального Леонид Волков заявил, что «мудрого, опытного политика всегда отличают… идеальное чувство момента» и что «Явлинский вещает по кремлевскому темнику».

«Что это было?» – спросили мы у Сергея Митрохина, коллеги Явлинского по партии.

– Я считаю, что Григорию Алексеевичу надо было бы немножко подождать – надеюсь, чтобы немножко! – и сказать все, что он думает про Навального, когда он выйдет из тюрьмы. То, что статья опубликована сейчас, – это некоторая ошибка. Но я не думаю, что это была преднамеренная «ошибка», просто у политиков так бывает, что какие-то заявления делаются в неудачное время.

К тому же это не официальная позиция партии, которая может быть сформулирована только коллегиально. Тем более, что у «Яблока» позиция довольно четкая: мы выступаем против неправовых политических приговоров, которыми Навального обложили со всех сторон, и за его освобождение, так же как и за освобождение всех задержанных на акциях в его поддержку и прекращение всех уголовных дел против них. И до думских выборов у нас, думаю, будет еще немало поводов подтвердить эту позицию.

Сергей Митрохин считает, что Навальный выйдет на свободу раньше срока

– Понимаете, одно дело, когда Навального поносит Жириновский или Зюганов. И другое – когда Явлинский из «Яблока».

– Вообще, в партии «Яблоко» есть и другие люди, между прочим.

Я, например, участвовал, в акции в поддержку Навального. И я не согласен с моментом публикации. Конкретно не согласен. Время не то.

И все положения статьи – популизм, национализм, вождизм – я бы хотел обсуждать, когда Навальный выйдет на свободу и сможет ответить. У нас с ним всегда были разногласия, мы и не скрывали. Выйдет – поговорим.

– Да выйдет ли? Что-то многие сомневаются, что он выйдет хотя бы через 2 года 8 месяцев.

– Я бы не был таким пессимистом. За Навального сейчас заступается весь свободный мир. И даже президент США. Это, да еще и митинги по стране  – с этими факторами власть не может не считаться. И он выйдет намного раньше срока, который ему дали. По крайней мере я сам буду продолжать участвовать в этих акциях и предпринимать усилия для его освобождения.

– А что еще, кроме митингов, вы лично, как депутат, можете предпринять?

– А что еще можно сегодня предпринять, кроме того, что я постоянно говорю о том, что нужно освободить Навального? В соцсетях. А на телевидение меня не зовут – я в черных списках. Но вы же видите, что лидеры Европы и США к этому же призывают (к освобождению Навального. – Прим. Sobesednik.ru).

– И если президент не реагирует, то «Яблоко» как партия может затеять импичмент?

– Ну как мы можем, если у нас даже ни одного депутата нет в парламенте? Жириновский или Зюганов не будут этим заниматься. Сколько ни говори «кукареку», ничего не будет от этих кукареканий. Смешно и несолидно.

– А мог ли, как вы думаете, Григорий Явлинский написать эту статью по совету из Администрации президента? За будущий проходной процент в Думу для «Яблока»?

– Нет! Это я категорически отрицаю.

Я Григория давно знаю и уверен, что он не находится ни в каком взаимодействии ни с какой администрацией. И никаких приказов к нему никогда не поступало.

– А почему так долго молчали Шлосберг и Вишневский?

– Да они в шоке просто находились.  

Теги: #Навальный #Жириновский #Сергей Митрохин #Зюганов #Уголовное преследование Навального #Митинги в поддержку Навального

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Политика

Европа высылает российских дипломатов, МИД РФ считает такие шаги необоснованными
Григорий Явлинский // фото в статье: Global Look Press

Политика

"Конкретно не согласен": Митрохин – о статье Явлинского с критикой Навального
Лев Шлосберг // Стоп-кадр YouTube

Политика

"Сторонники Навального – наши избиратели": Лев Шлосберг ответил Явлинскому
Политика
Разовое решение: Павловский откровенно рассказал о "двойниках" Путина
"Дворец Путина" оплатил Путин": Радзиховский сделал громкое заявление
Михаил Делягин: Путин – самая уязвимая точка России
"Бояться – это противно": уволенный оператор объяснил идею с лозунгом "Свободу политзаключенным"
Общество
"Эпизодов будет еще много": Григорий Явлинский предрек России тяжелые времена
"Все только начинается": ближайший соратник Навального рассказал о "плане действий" оппозиции
Путин, Кривоногих, Песков: социолог Игорь Чубайс рассказал о расколе элит в Кремле
Внук ветерана, который судится с Навальным, перепутал отчество дедушки
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Колумнист Sobesednik.ru рассуждает о насущном вопросе, волнующем депутатов Ярославской облдумы – порядке сбора валежника

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Осталось понять, где в этой ситуации Россия. И это, не поверите, ключевой вопрос не только нашей, а и всемирной истории. «Мы знаем, что ныне лежит на весах». Потому что вполне может оказаться, что Россия и есть эти дубинки, это вранье и эти 16 подземных этажей

Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

За последние 11 лет Владимир Путин впервые выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он явно хотел произвести впечатление мудрого, доброго, склонного к компромиссам государственного деятеля. Но за его тезисами угадывается целый ряд фобий российской власти

Культура и ТВ
Седой Киркоров, Носорог, Крокодил: шоу "Маска" раскрыло жюри и героев второго сезона
Лия Ахеджакова заявила об угрозе ареста: Меня могут привлечь по статье!
Кому продадут "Ералаш" за 1 миллион долларов? Опубликовано завещание Грачевского
Анатолий Белый: наше отчаяние – наша проблема
Шоу-бизнес
"Папа не хотел меня видеть": Анита Цой скрывает от матери смерть отца
"Ну и живот!": София Ротару жутко располнела (фото)
Я в ужасе: Поргину разлучили заболевшим коронавирусом внуком
От богини советской эстрады до рок-звезды: как Пугачева меняла мужчин и образы

Здоровье
Препарат от рака помогает при тяжелой форме коронавируса
Ученые: счастливое детство не дает защиты от проблем с психикой
Ученые: вакцины от гриппа защищают детей от COVID-19
Жертвы алкогольной зависимости живут на 25 лет меньше
Туризм
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
Авто
Авто уже не то: почему возник дефицит автомобилей и сколько он еще продлится?
Блогер назвал главный недостаток нового Рено Дастер и разозлил пользователей
Как сэкономить на покупке топлива: выбираем карту с повышенным кэшбэком на АЗС
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Недвижимость
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Свежий номер
Картина Генриха Фюссли "Ночной кошмар" // Фото: Global Look Press; фото в статье: соцсети, Дмитрий Соколов, Ольга Кузнецова
Индустрия экзорцизма: как в России изгоняют бесов и при чем тут Ленин и Навальный?
Владимир Колокольцев // фото: Global Look Press
Министр на полтора миллиарда: у семьи главы МВД нашелся дворец по соседству с Абрамовичем
Михаил Ефремов // Фото: Global Look Press
Стоянов предрек Ефремову после тюрьмы блестящую карьеру
Журналист Sobesednik.ru Светлана Хрусталева бинтует разбитую голову пострадавшего от удара полицейской дубинкой // фото: стоп-кадр YouTube
Избитая журналист Sobesednik.ru: Пятый день у меня не проходят следы от ударов дубинками
Так выглядело место преступления // фото: Илья Давлятчин; в статье: соцсети
Расстрел в духе 90-х: в Петербурге суд отправил на 20 лет в колонию невиновных?
Фото: Global Look Press; в статье: фильмы с участием Анастасии Вертинской
Анастасия Вертинская:
Сейчас модно ругать Путина. Считается, что быть патриотом – некрасиво
Анита Цой // Фото: личный архив
Анита Цой:
Муж не воспринимал меня как артистку, а теперь он самый преданный поклонник
Роза Рымбаева // фото в статье: Instagram
Роза Рымбаева:
Чай с президентом Казахстана я не пью
Рамиль Шамсутдинов // фото в статье: стоп-кадр с YouTube
Валентина Мельникова:
Срок Шамсутдинову – это сигнал. Теперь офицеры могут творить что хотят
Мария Максакова // Фото в статье: Global Look Press
Мария Максакова:
Преступники хотели, чтобы я погибла вместе с мужем!
Анна Калашникова и Дана Борисова // фото: личный архив А.Калашниковой, Global Look Press
"Сиськи-письки свои мне присылает!" Калашникова раскрыла интимную тайну Борисовой
Соседов с певицей Натальей Райской // фото: Global Look Press
"Меня всегда любили женщины": Сергей Соседов рассказал о своей свадьбе
Алла Пугачева и Максим Галкин // фото в статье: Global Look Press
"У Пугачевой депрессии, больная спина": объявлено о проблемах жены Галкина
фото: Global Look Press
"Оля станет хорошей мамой!": Сын Сафронова отдает свое семя Бузовой
Ольга Бузова//фото: Global Look Press
"Дава – слабак": новый любовник Бузовой богат и уверен в себе
Фото в статье: соцсети
"Не только ценный мех": В Дагестане спасают песцов с обанкротившейся зоофермы
Фото: архив
100 лет в обед: рождение "Серпантиновых братьев" и смерть отца анархизма
Фото в статье: соцсети
Халат из рыбьей кожи
Андрей Кикоть // Фото: стоп-кадр с YouTube
Андрей Кикоть оказался в центре скандала
Фото: соцсети
Женщин прикрыли грудью
^