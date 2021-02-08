"Эпизодов будет еще много": Григорий Явлинский предрек России тяжелые времена

После того, как соратники оппозиционера Алексея Навального, осужденного на реальный срок по возвращении в Россию, объявили о приостановке уличных акций в его поддержку, большинство экспертов вернулись к привычной прогнозистской рутине. Более того, точно такое же занятие, похоже, предстоит и многим общественным и политическим деятелям, особенно тем, кто издавна относит себя к оппозиции.

К примеру, известный российский политик, бывший депутат Госдумы и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выступил с целой серией заявлений относительно того, как развивалась ситуация с Навальным и какие последствия может спровоцировать вынесенный ему приговор. Причем если ряд коллег Григория Алексеевича называют суд над оппозиционером признаком нестабильности обстановки внутри правящих элит и возросшей значимости оппозиционного движения в России, то он, напротив, видит в этом лишь незначительное событие из череды других, ведущих страну к куда менее оптимистичному будущему.

Свою позицию политик озвучил, в частности, в беседе с ведущей программы «Вы держитесь!» на RTVI Марианной Минскер. Выпуск передачи вышел 6 февраля, накануне публикации его статьи, вызвавшей широкий резонанс.

По словам Явлинского, митинги, прошедшие в январе 2021 года, равно как и посадка Алексея Навального, являются лишь эпизодами в длительном процессе формирования в стране «безграничной авторитарной» власти. Между тем, убежден политик, процесс еще не завершен, а потому в будущем россиян ожидает еще немало таких эпизодов.

«Должен сказать, что противостояния "Путин – Навальный" в этом смысле я не вижу – Путин на поле не выходил. Нет никакой игры, есть только счет на табло. Навального предупредили сразу, когда он еще был в Германии: "если ты приедешь, будет вот так". Собственно, так и происходит. Это все, что можно сказать на сегодняшний день. Не надо иллюзий. Я не хочу порождать иллюзий, но все очень серьезно. Прошедшие митинги и посадка Навального – один из очень серьезных эпизодов, который имеет значение.

Система не находится в падающем состоянии, она движется в направлении безграничной, несменяемой, сверхавторитарной власти. Это произошло не в январе, это произошло в последние 10 лет. Самое главное – это произошло минувшим летом, когда отменили Конституцию.

1 июля произошло формальное событие по отмене Конституции, отмене идеи России как правового государства, отмене разделения властей и установлению постмодернистской тоталитарной системы. Митинги в январе – один из эпизодов, вытекающий из этого обстоятельства. Эпизодов будет еще много», – отметил Явлинский.