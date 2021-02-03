Пять пунктов: политолог предсказал страшные последствия для Кремля от приговора Навальному

Глава Центра политической экспертизы и политолог Илья Гращенков в своем авторском Telegram-кнале подвел итог состоявшемуся накануне судебному заседанию, по итогам которого Мосгорсуд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 2 годам и 8 месяцам реального заключения. Высказался эксперт и о том, какие последствия подобное решение может принести, прежде всего, российским властям, а также сделал ряд прогнозов по формату дальнейшего политического противостояния в стране.

К примеру, как утверждает специалист, проект Навального после этого приговора фактически станет еще более мощным и при успешной координации на ближайших выборах сможет консолидировать вокруг себя довольно большой процент избирателей. Но самое интересное заключается в том, что Гращенков ожидает нового витка усиленного давления на власть и появления еще более громких расследований, разоблачающих российские элиты.

«Реальный срок для Навального – ожидаемое решение. Даже про 2 года и 8 месяцев колонии многим в политической тусовке было известно, а значит и в штабе оппозиционера к этому были готовы изначально. Проект не просто не закрыт, напротив – он набирает полную мощность.

Превратить Навального в «мелкого жулика и неинтересного никому блогера» так и не получилось. Теперь он – официально узник совести, такой роли не удостаивался даже Ходорковский. Заключение Навального в тюрьму – политический акт, завершающий формирование «иконы протеста», которой в России прежде не было.

Запад отныне будет использовать его для давления на российские власти. Сам же Алексей Навальный, сидя в тюрьме, только законсервирует свой образ, что еще удобнее для будущей раскрутки, поскольку он из реального человека превращается в иконический образ. Номинированный на Нобелевскую премию мира, он теперь практически гарантированно получит ее, ведь Тихановская не сидит, а потому станет новым символом борьбы за справедливость и свободу.

Что же касается санкций по делу Навального, то они теперь практически гарантированы и нанесут сильный удар по истеблишменту. Не зря ведь на заседание суда по делу Навального прибыли представители полутора десятков европейских стран. Кроме того, речь самого подсудимого больше напоминала политический манифест, засвидетельствованный посланниками Запада.

Более того, разоблачения верхушки российской власти в будущем, скорее всего, продолжатся с новой силой. Поэтому расследование о дворце может оказаться обычной затравкой в сравнении с куда более жесткими материалами.

В то же время Юлия Навальная останется ключевым координатором ранее запущенного проекта «Умное голосование», которое теперь за счет сращивания всех протестов вокруг фамилии Навального имеет все шансы собрать не 3-5% электората оппозиционера, а куда более широкий круг недовольных властью, который может достигать 20-30%.

А вот политическое противостояние в стране продолжит радикализироваться и идти по «белорусском сценарию», к несчастью, пространство для диалога продолжает снижаться, а стороны конфликта к нормализации не стремятся», – резюмировал Гращенков.