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[17:56]Зюганов намерен провести акции за социалистическое развитие 23 февраля
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[14:27]Песков посоветовал главе дипломатии ЕС обращаться в российский суд, а не в Кремль
[13:47]Песков подтвердил, что Кремлю известно о 40-часовых задержаниях демонстрантов
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[11:17]Система не выдержала столько арестованных: им не хватает места, они просят о помощи
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[09:44]В школах появятся педагоги-советники, которые будут говорить с детьми о митингах

01 февраля, понедельник

[18:01]Тренер "Тамбова", состоящего из 9 игроков: Не до того, чтобы считать футболистов
[17:26]Число умерших с ВИЧ в 2020 году в России снизилось на 4,3% по сравнению с 2019-м
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[16:21]Шведскую версию сериала "Бэкстрём" покажут в США и Великобритании
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[13:11]Кремль отказался вести диалог с оппозицией. Протестующие – "хулиганы и провокаторы"
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Алексей Навальный приговорен к реальному сроку по делу "Ив Роше" на 2,5 года

Политика
20:23, 02 февраля 2021

Алексей Навальный приговорен к реальному сроку по делу "Ив Роше" на 2,5 года
Фото: пресс-служба Мосгорсуда
Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Опозиционный политик Алексей Навальный приговорен к реальному сроку по делу «Ив Роше». Ему назначено 3,5 года колонии общего режима. Из срока вычтут десять месяцев. Об этом стало известно из прямого эфира Sobesednik.ru. ФСИН просила для него 3,5 года колонии.

По данным «ОВД-Инфо», в день суда над Навальным было задержано более 325 участников митингов. Из них около 200 человек задержаны около Мосгорсуда, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ОНК Москвы. Ранее из Симоновского райсуда уволился председатель, который вел дело Навального.

Сейчас в Москве перекрыта Красная площадь, а также стянуты силы ОМОНа к зданию ФСБ, передает «Медиазона».

Ранее сообщалось, что в телеграм-канале RT выкладывали ссылку с трансляцией из зала суда, где в URL сразу было написано латиницей, что Навальный осужден на 2,5 года.

Теги: #Навальный

Рубрика: Политика

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