Алексей Навальный приговорен к реальному сроку по делу "Ив Роше" на 2,5 года

Опозиционный политик Алексей Навальный приговорен к реальному сроку по делу «Ив Роше». Ему назначено 3,5 года колонии общего режима. Из срока вычтут десять месяцев. Об этом стало известно из прямого эфира Sobesednik.ru. ФСИН просила для него 3,5 года колонии.

По данным «ОВД-Инфо», в день суда над Навальным было задержано более 325 участников митингов. Из них около 200 человек задержаны около Мосгорсуда, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ОНК Москвы. Ранее из Симоновского райсуда уволился председатель, который вел дело Навального.

Сейчас в Москве перекрыта Красная площадь, а также стянуты силы ОМОНа к зданию ФСБ, передает «Медиазона».

Ранее сообщалось, что в телеграм-канале RT выкладывали ссылку с трансляцией из зала суда, где в URL сразу было написано латиницей, что Навальный осужден на 2,5 года.