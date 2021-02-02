Рассмотрение дела Навального в Мосгорсуде. Трансляция Sobesednik.ru

Полиция перекрыла все окрестные улицы рядом с Мосгорсудом, где 2 февраля будут рассматривать дело Алексея Навального. По сообщению корреспондента Sobesednik.ru, из-за действий силовиков образовались большие пробки. Люди интересуются, как им попасть на работу, полиция отвечает крайне невразумительно.

Сообщается, что силовики якобы получили команду «прессу не пускать». На подступах к зданию Мосгорсуда начались первые задержания.

Напомним, что сегодня в Мосгорсуде пройдет заседание, на котором условный срок Алексею Навальному по делу «Ив Роше» может быть заменен на реальный – 3,5 года. Заседание было перенесено в Мосгорсуд из Симоновского суда якобы в связи с большим наплывом прессы.

Около 10 часов к зданию суда прибыли Юлия Навальная и адвокат Ольга Михайловская.

Полиция перекрывает все подходы к суду. Готовы силовики и к перекрытию метро. Говорят, что перекрываются даже входы на крыши окрестных домов.

«Выходы на крыши на всякий случай не только опечатали, но и заварили», – рассказал депутат Мосгордумы Михаил Тимонов.

Корреспонденты Sobesednik.ru передают, что в других районах Москвы в день суда над Навальным тоже неспокойно: на Цветном бульваре, Чистых прудах, Комсомольской площади и проспекте Сахарова дежурит большое количество силовиков.

На одном из поворотов к Мосгорсуду, возле входа на Богородское кладбище, уже 20 минут стоит усиленный автозак. Наблюдатели полагают, что в нем может находиться, ожидая доставки в суд, Алексей Навальный.

Полиция перекрыла переход от Богородского кладбища к площадке перед зданием Мосгорсуда.

Силовики начали разгонять людей, собравшихся напротив Мосгорсуда.

Полиция перекрыла последний подход к зданию Мосгосуда, где сегодня может быть принято решение о назначении реального срока Алексею Навальному.

Корреспондент Sobesednik.ru сообщает, что у метро «Преображенская площадь» полиция задержала минимум 23 человек, среди них есть журналисты. У прохожих рандомно проверяют документы. Несколько задержанных возле Богородского кладбища.

Возле здания Мосгорсуда припаркованы машины иностранных депутатов, которые пришли на суд над Алексеем Навальным.

Алексея Навального привели в зал суда.

Заседание началось со словесной перепалки Навального с судьей.

На просьбу судьи представиться политик попросил сначала представиться ее саму. «Я не знаю, вы судья Окунева?» – спросил Навальный. «Я Репникова, я сейчас все вам скажу», – ответила судья.

На вопрос, где проживает, Алексей Навальный ответил: «Сейчас – в СИЗО №1». О месте работы сообщил: «ИП Навальный».

Прокуроры заявили ходатайство о запрете фото- и видеосъемки в зале суда. Навальный эту просьбу не поддержал. В итоге съемку разрешили только пресс-службе Мосгорсуда.

Возле суда задержаны более 40 человек. Тем временем адвокат Ольга Михайлова ходатайствует о приобщении решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше».

В суде объявлен перерыв, чтобы прокуроры ознакомились с материалами защиты. На это им дали 10 минут.

Заседание суда продолжено, прокурор приобщил к делу решение ЕСПЧ и справку из клиники «Шарите».

Навальный ходит по аквариуму взад-вперед, судья просит его присесть. Навальный: «Я здесь с 7 утра сижу. Можно я постою?»

Прокурор зачитывает бумагу о том, что Навальному неоднократно разъясняли его обязанности отмечаться. Сторона обвинения настаивает, что политик систематически не являлся на регистрацию.

Тем временем выяснилось, что председатель Симоновского суда, где должен был проходить суд по делу Навального, Вячеслав Детишин подал в отставку несколько дней назад.

ФСИН просит изменить Навальному условный срок на реальный в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 3,5 года. Прокурор: «Осужденный Навальный выводов для себя не сделал».

ОВД-Инфо: на 12.00 возле Мосгорсуда задержали 99 человек.