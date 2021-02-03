Путин не один: Орешкин раскрыл "крайне неприятную новость" для Кремля после приговора Навальному

О причинах и последствиях принятого накануне Мосгорсудом решения о 2 годах и 8 месяцах реального срока для оппозиционера Алексея Навального сегодня говорят с еще большим энтузиазмом, чем после его задержания или после публикации нашумевшего видео про «дворец в Геленджике».

И это вполне логично, текущая ситуация предлагает политологам и экспертам из других областей «непаханое» поле для рассуждений, оценок и прогнозов, в то время как предшествовавшие этому события имели строго определенную структуру и фактически формировали довольно узкую, пусть и весьма резонансную повестку. Примечателен и тот факт, что все большее число экспертов сходятся во мнении о том, что приговор для Навального фактически означает усиление его позиций в будущем и восприятие его фигуры в обществе как единственной альтернативы действующей власти и лично президенту России Владимиру Путину.

Похожее мнение недавно высказал известный российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы». К примеру, вынесенный оппозиционеру приговор эксперт сравнил с поляризацией внутри российского государства.

«Вчера в России произошла поляризация – в этом нет ничего хорошего, потому что это старая советская политическая культура, когда есть только плюс или минус, и никаких переходных. Мне кажется, Владимир Путин строил, строил и, наконец, построил это поляризованное государство. Он 20 лет держал этот советский шаблон мышления по внешнему контуру (есть мы, а есть русофобский Запад), а внутри страны он был один, без видимых соперников.

Теперь вдруг эта бинарность пришла к нам – в стране произошла поляризация, и это крайне неприятная новость для власти: в глазах общества появился человек, который является ровней Владимиру Путину. Если не ровней, то, как минимум, его альтернативой, причем единственной альтернативой», – заявил Дмитрий Орешкин.