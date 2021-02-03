"Такой жестокости я не припомню": после суда над Навальным в Москве избивают протестующих

В Москве и Петербурге проходят акции протеста несогласных с вердиктом по делу Алексея Навального.

Напомним, что 2 февраля суд приговорил политика к 3,5 годам колонии по делу «Ив Роше», засчитав ему 10 месяцев, проведенные под арестом. Сразу после вердикта суда сторонники Навального обратились к россиянам с призывом выразить свое несогласие, после чего в Москве сразу перекрыли Манежную площадь для всех, включая журналистов.

Однако решившим выйти на улицы людям все же удалось собраться в колонну на Петровке, Большой Дмитровской и прилегающих переулках. Полицейские стали жестко их задерживать, применяя физическую силу. При этом сами митингующие скандируют «Мы без оружия!»

По данным «ОВД-Инфо» в целом за день суда над Алексеем Навальным были задержаны порядка 679 человек. СМИ и Telegram-каналы сообщают о беспрецедентном насилии со стороны правоохранителей: достается не только протестующим, но и обычным пешеходам, водителям, которые выражают поддержку толпе с помощью гудков, а также журналистам.

Корреспондентка «Би-Би-Си» Лиза Фохт пишет, что ни разу не сталкивалась с таким остервенением, с которым сегодня силовики избивают людей.

Корреспондент Sobesednik.ru Дмитрий Соколов поговорил с девушкой, чьего молодого человека задержали, как говорит она, просто за то, что тот, заметив полицейских, захотел пойти в другую сторону.