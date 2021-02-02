ОМОН вытесняет сторонников Навального подальше от Манежной площади Москвы

2 февраля в 21:20, ровно через 50 минут после призыва Штаба Алексея Навального о реакции на приговор оппозиционеру в виде реального лишения свободы на срок 2,5 года в колонии общего режима, Манежную площадь Москвы оцепили отряды ОМОН и полиции. Случайных прохожих, оказавшихся на площади, спешно выводили за ограждения. Ближайшие к Кремлю станции метро Охотный ряд и Театральная закрыли для выхода пассажиров.

Сейчас на площади находятся около тысячи силовиков. Сотрудники полиции потребовали освободить обочину от всех автомобилей. Исключение не сделали даже для транспорта Телестудии ГУ МВД РФ.

Как передает корреспондент Sobesednik.ru, у входа в здание Государственной Думы собралось порядка 300 сторонников Навального. Полицейские объявляют о том, что акция не согласована, призывают разойтись по домам и соблюдать социальную дистанцию.

«Не нужно смеяться», – добавил при этом сотрудник ОМОН.

Ближе к 22.00 в районе Манежной площади начались первые задержания. Сотрудники ОМОН, как сообщает наш репортер, выхватывают по одному тех, кто отказывается удалиться, и проводят в микроавтобус.

Таким образом полиция оттесняет людей все дальше и дальше, вверх по Тверской улице. Во время задержаний сторонников Навального водители проезжающих мимо автомобилей сигналят.