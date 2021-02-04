"Я чувствую себя свободным человеком": Опубликовано письмо Навального из СИЗО

Главный критик Кремля Алексей Навальный, которому Симоновский районный суд ранее решил заменить закончившийся условный срок по отмененному ЕСПЧ «делу Ив Роше» на реальный, написал письмо из СИЗО «Матросская тишина». Он призывает своих сторонников не сдаваться и бороться с «беззаконием» действующей власти.

«Привет, это Навальный. Я, конечно, много раз слышал эту фразу: «Невозможно лишить свободы того, кто свободен внутри». И вот сейчас сам себя честно спрашиваю: «Ну как, работает?». Поверьте, работает. Железные двери за мной захлопываются с оглушительным лязгом, но я чувствую себя свободным человеком. Благодаря уверенности в своей правоте. Благодаря вашей поддержке. Благодаря поддержке своей семьи», — пишет политик (его письмо опубликовано на его сайте).

Он в очередной раз поясняет, что события, связанные с ним с того момента, когда он вернулся в Москву, — «личная месть [президента Владимира] Путина» за расследование о дворце в Геленджике и то, что оппозиционер выжил после попытки его отравления. Однако он полагает, куда важнее для «Путина и его друзей» показательными процессами против него продемонстрировать, что они могут переступить через закон, если захотят.

«И я в очередной раз (понимаю, надоел, ну а что мне еще остается?) призываю: не дайте себя запугать», — пишет Навальный, напоминая, что власть, по его мнению, лишь кажется «сильной и крутой», а на самом деле всё происходящее — показатель их слабости и отсутствия «всенародной поддержки».

Политик поясняет, что не может иначе воспринимать тайные убийства людей через отравление, незаконные посадки, страх руководства страны перед конкурентными выборами и закрытие станций метро из-за акций протеста.

«Они могут удерживать власть, используя ее для личного обогащения, лишь опираясь на наш страх. Зато мы, поборов страх, можем освободить свою Родину от кучки воров-оккупантов. И сделаем это. Обязаны сделать. Для себя и будущих поколений. Правда на нашей стороне. Оставайтесь свободными», — завершает свое обращение Навальный.

Отметим, что завтра, 5 февраля, Навального должны вывезти в суд на заседание по делу «о клевете» в адрес ветерана из-за комментария под твитом с роликом RT в поддержку поправок к Конституции.