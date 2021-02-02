Речь Навального в суде: Главное – не посадят или нет, а запугать огромное количество людей

Главный политический оппонент Кремля Алексей Навальный выступил с политической речь в суде, который может грозить ему 3,5 годами лишения свободы. Он напомнил, что дело это он уже выиграл в ЕСПЧ, но суть процесса даже не в том, что хотят посадить конкретно его, а чтобы «запугать огромное количество людей».

Политик начал с того, что поразился, как напряженно в суде обсуждают, в какие дни он ходил или не ходил отмечаться во ФСИН: «Обсуждают понедельники и четверги, но есть слон в этой комнате. Пусть все обратят внимание на то, что суть дела в том, чтобы меня посадить по делу, по которому я был уже признан невиновным, и оно уже признано сфабрикованным». Навальный напоминает суду, истины, изложенные в «любом учебнике уголовного права», что «ЕСПЧ является частью судебной системы России» и его решения обязательны к исполнению: «ЕСПЧ написал, что даже состава преступления нет. Дело полностью сфабриковано». К тому же он поражается, что РФ даже выплатила ему компенсацию, «половинчато» признав вердикт ЕСПЧ.

«Мне в 2014 году дали приговор, сейчас уже 2021, а меня продолжают судить по этому делу, с упорством маньяков наше государство пытается посадить меня по этому делу».

Он уверен, что единственной причиной, по которой его сейчас судят, является «ненависть и страх одного человека, живущего в бункере»: «Я нанес ему смертельную обиду, потому что выжил», — поясняет оппозиционер, добавляя, что президент России Владимир Путин — «просто чиновничек, которого случайным образом поставили на этот пост, который не участвовал ни в дебатах, ни в выборах».

«Сколько бы он ни изображал великого геополитика, в историю он войдет как отравитель. Был Александр Освободитель, Ярослав Мудрый, а теперь будет Владимир Отравитель трусов. Половина Москвы оцеплена, потому что маленький человечек в бункере сходит с ума. Он не геополитикой занимается, а проводит совещания, как бы намазать трусы химоружием».

Навальный объяснил собравшимся, что суть процесса над ним заключается в логике «одного сажаем, чтобы испугать миллионы», в то время когда 20 миллионов человек находятся за чертой бедности, а «вся страна в полном швахе с 20 тысячами рублей» и «их пытаются запугать такими показательными процессами». Однако лидер оппозиции заверил, что дав ему срок, Кремль добьется ровно противоположно, показав свою «слабость»: «Вы этих людей пытаетесь запугать. Я призываю вас не бояться».

На замечание судьи, что он говорит не о представлении суда, а о политике, он отвечает, что «вот это все представление и есть и мое отношение к представлению», продолжая тем самым свою речь, которая уже перешла к обсуждению российской политической системы, строящейся, по его убеждению, на «беззаконии и произволе», и в которую встроены суды и правоохранительные органы.

«И в этом случае долг каждого человека — не подчиняться».

В заключение Навальный призвал граждан России отстаивать конституционные и базовые права на «нормальное правосудие», свободу собраний и политического представительства: «Да, мы всего этого требуем, и я хочу сказать: в России сейчас много хороших вещей, а самая хорошая — те, кто не боятся, не опускают глаза, не смотрят в стол и не отдадут страну кучке продажных чиновников, которые решили обменять страну на дворцы, виноградники и аквадискотеки».

Представление он признавать отказался и потребовал освободить всех политических заключенных.