"Яблоко" раздора. Рыбаков, Митрохин и региональные отделения не сошлись по Навальному

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков счел опубликованную основателем партии Григорием Явлинским статью с жесткой критикой находящегося под арестом Алексея Навального вполне уместной. Он полагает, что эту позицию многие разделяют, просто бояться говорить об этом.

«Явлинский написал откровенную и правильную статью: он сказал о том, о чем многие говорят между собой, но стесняются говорить публично, потому что боятся быть подвергнутыми критике. Он сказал о том, что цель не оправдывает средства, о несколько забытой истине», — прокомментировал «Открытым Медиа» Рыбаков вышедшую статью неформального лидера его партии. Он полностью разделяет мнение Явлинского.

При этом он не исключает, что сторонники Навального могут пойти на выборы от его партии: «Далеко не все представители штабов Навального, например, в вопросе национализма солидарны с ним».

Про какую конкретно «позицию Навального в вопросе национализма» говорит г-н Рыбаков, не уточняется. Уточнить позицию г-на Навального по этой теме не представляется возможным в связи с заключением, которое г-н Явлинский в своей статье называет политическим.

Депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин однако отмечает в комментарии «Эху Москвы», что изложенная Явлинским позиция вовсе не является единственной: «В партии разные мнения есть. Мнение, которое высказывает Явлинский, оно распространено в партии. Никаких официальных позиций по этому вопросу нет, но дискуссия полезна», — пояснил он. Депутат также добавил, что партия при этом выступает за освобождения как Навального, так и других политзаключенных.

Молодежное «Яблоко» Санкт-Петербурга при этом опубликовало заявление, в котором критикует Явлинского за его статью: «Несмотря на наше уважение к Григорию Алексеевичу, мы крайне не одобряем выпад в сторону Алексея Навального и обвинение его в вождизме и популизме», — говорится в нем. Они уверены, что текст основателя партии вполне можно воспринимать как «нанесение политического ущерба партии», потому что сейчас они наблюдают новую «волну репрессий в стране и считают необходимым для оппозиции сплотиться в период выборов в Госдуму. Также они призывают воздержаться от критики Навального, а проявить солидарность с ним «в момент, когда его сажают просто так после неудавшегося покушения на убийство».

Ранее с критикой заявления Явлинского выступили в отделениях партии в Новосибирске и Нижнем Новгороде.

Сторонники Навального не намерены отказываться от поддержки кандидатов от «Яблока» «Умным голосованием», несмотря на критику в свой адрес. При этом заявление Явлинского они расценивают как обычные выпады «по кремлевскому темнику».