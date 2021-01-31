Акция "Свободу Навальному" в Москве 31 января. Трансляция Sobesednik.ru

Перед началом несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального 31 января в Москве перекрыли семь центральных станций метро, из-за чего протестующие переместились с Лубянки на Красные ворота и Сухаревскую.

Однако, как и было обещано, практически сразу после этого силовики начали выставлять ограждения и у этих станций. Как сообщает корреспондент Sobesednik.ru с места событий, к станции метро Красные ворота прибыло порядка шести автозаков, людей начали оттеснять к метро.

Сотрудники ОМОНа перекрыли дорогу и запрещают новоприбывшим выходить из подземки. Один из силовиков снимает журналистов на камеру.

Толпа двинулась к Садовому кольцу. Люди скандируют «Позор!» и «Свободу!»

Экипировка силовиков

Сами представители силовыъ структур информируют в громкоговоритель о незаконности акции и просят присутствующих разойтись.

Начались и задержания. По словам наших корреспедентов, полицейские ходят мимо протестующих и периодически кого-то уводят в автозаки.

Владельца плаката увели в автозак

Так, на акции задержали девушку, которая вышла на митинг с туалетным ершиком в руках. Представители полиции отвели активистку в автозак, пока та давала интервью журналистам.

Протестующие двинулись в сторону Площали трех вокзалов, по дороге они скандировали «Перемен!», «Путин – вор!» и «Свободу Алексею Навальному!». За ними двинулись и автозаки.

Толпа митингующих заполнила Площадь трех вокзалов. Люди кричат: «Отпускай!»

Задержания митингующих продолжаются. Силовики предупреждают их о вероятности применения к ним физической силы.

Журналист Sobesednik.ru Светлана Хрусталева передает, что во время столкновения с ОМОНом у Ярославского вокзала силовики разбили голову врачу-терапевту Никите Нестерову.

«ОМОН врезался в толпу, стал отсекать ее на разные части. Нестеров оказался в первых рядах. Дубинкой ударили по голове. Пришлось оказать первую помощь», – говорит наш корреспондент.

Чтобы выбраться из оцепления, людям приходится перелезать от полицейских через забор.

С Площади трех вокзалов началось шествие в сторону СИЗО «Матросская тишина». Автомобилисты приветствуют протестующих сигналами, некоторые демонстрируют туалетные ершики.

По словам нашего корреспондента, полиция пытается перекрыть митингующим дорогу, однако шествие обходит ограждения дворами и переулками.

Начались задержания случайных прохожих.

Тем временем ОМОН перекрыл все подступы к «Матросской тишине». Проезжая часть по направлению к метро «Сокольники», возле которого находится СИЗО, блокирована спецтехникой. В 14:40 на дорогу высыпали осиловики и начали теснить толпу обратно в сторону Площади трех вокзало. Митингующих начали задерживать, в ряде случаев это сопровождается применением физической силы.