"Путин делегировал часть своих полномочий": Геннадий Гудков сделал неожиданное заявление

«Что предпримет Путин?», «как Путин отреагирует?», «какой у Путина план действий?» – эти и другие вопросы нередко звучат в последние недели в контексте громких событий, стремительно развивающихся в российской политической среде. И каждый раз большинство вопросов действительно обращено непосредственно к президенту, вне зависимости от того, о чем именно идет речь – о возвращении и потенциальном задержании оппозиционера Алексея Навального, или о его реальном сроке, или же о публикации расследования о «дворце под Геленджиком». Так или иначе, но ключевая фигура всех этих событий, как фактически, так и с точки зрения тех, кто интересуется позицией Кремля – Владимир Владимирович Путин.

Между тем отдельные эксперты уже давно утверждают, что глава российского государства в действительности утратил контроль над ситуацией, а страной руководит так называемая «влиятельная группа», которая в отдельных случаях вольна диктовать президенту решения по тем или иным вопросам.

К примеру, одним из проводников этой версии давно является известный российский политик, предприниматель и отставной офицер ФСБ Геннадий Гудков. Не так давно, рассуждая в эфире Youtube-канала Sobinews о том, каким образом в Кремле принимали решение по Навальному, Гудков снова сделал неожиданное заявление, отметив, что российский президент принимает подобные решения не один.

Геннадий Гудков // Фото: Global Look Press

«У меня нет информации о том, как принималось решение по Навальному, но у меня есть другая информация: я знаю, что президент принимает решения не один. Владимир Путин огромную часть своих полномочий делегировал силовикам. На сегодняшний день в России есть группа силовиков, которая, по сути, управляет страной – Путин все меньше и меньше принимает участие в этом процессе.

Мне рассказывали, что его все меньше и меньше это интересует. Как бы там ни было, пока все основные решения с ним согласовываются. Кто и как принимал решение по Навальному – не важно. Важно другое – все эти события отражают суть правления политической верхушки страны», – отметил Геннадий Гудков.