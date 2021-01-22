"От Путина уже ничего не зависит": экс-помощник Ельцина о митингах за Навального

Что будет с Алексеем Навальным и с Россией в ближайшее время, Sobesednik.ru рассказал политолог Георгий Сатаров.

– Российские власти давно находятся, выражаясь шахматным языком, в цугцванге (любой ход ведет к ухудшению позиции. – Прим. Sobesednik.ru). В случае с Навальным – и арестовать в аэропорту, и не заметить приезда – все было плохо, – считает экс-помощник Бориса Ельцина, профессор РАНХиГС, член партии РПР-ПАРНАС, глава фонда «ИНДЕМ» Георгий Сатаров.

Умнее всего, на мой взгляд, власти поступили бы, устроив торжественную встречу, организовав звонок Путина во Внуково-3. И президент спросил бы Навального: «Удачно долетел?»

И все это под телекамеры... Но они на это не способны.

В том, что происходило сразу после прилета Навального и в последние дни, есть признаки некоего противостояния «ястребов» (тех в окружении Путина, кто хочет жесткой диктатуры и автаркии) и тех, кто опасается этого, в том числе, из-за личных санкций, – отмечает политолог. – Если бы Навального не задержали, то наиболее распространенной интерпретацией этого были бы утверждения, что победила другая «башня Кремля» – путинских миллиардеров, которые очень серьезно влияют на принятие президентом решений.

И смотрите: когда судья Морозова удалялась для вынесения решения по делу Навального, она обещала прийти через 15 минут. А вернулась через 45. Хотя чего бы ей ждать в чужом кабинете, в отделении полиции? Возможно, существующая версия о заранее подготовленном решении судьи говорит о том, что миллиардеры не успели добежать до президента? Или что, скажем, не сторговались с «ястребами»?

Но эта торговля может продолжаться дальше. И может случиться нечто, что не будет ни победой, ни поражением самого Навального – а просто итогом попытки этой «башни» выскользнуть из-под санкций. В некотором смысле это, конечно, все же будет победой Навального. Но не поражением Путина, потому что у президента тут нет выигрышных вариантов, а значит, у него не может быть и поражения.

Исход противостояния Навального с властями совершенно непредсказуем.

Например, какова будет реакция общества, если власти доведут дело, скажем, до смерти Навального? Я вполне допускаю такую развязку. Думаю, у людей, сделавших ставку на превращение страны в осажденный лагерь, который надо успеть дограбить, а потом слинять безнаказанными, совершенно смещены представления о соотношении ценностей и о позиционировании себя относительно остального мира.

Достаточно вспомнить дворец, который показывал Навальный. И представить человека, который в современном мире считает для себя приятным, удобным, приемлемым пользоваться всем этим. Предположим, что он (Путин. – Прим. Sobesednik.ru) там не был. Но те, кто строил этот дворец, они же рефлексируют на него. Те, кто вкладывал, давал на это деньги, они же должны контролировать, на что эти деньги тратятся. И те, кто придумывал, что там должно быть…

В общем, на мой взгляд, все возможные варианты развития ситуации зависят уже не от Навального и не от Путина – они зависят от состояния общества.

А вот на вопрос о состоянии общества отвечать чуть более обоснованно можно будет вечером 23 января. Пока же общество демонстрирует обостренный интерес, но и не менее обостренную осторожность.