Навальному дали 30 суток ареста

Химкинский городской суд, заседание которого проходило в отделении полиции, постановил поместить оппозиционного политика Алексея Навального под арест на 30 суток, сообщает его адвокат Вадим Кобзин.

Политика задержали накануне перед прохождением паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. Задержание произвели из-за якобы нарушений в ходе испытательного срока, который Навальному назначили после окончания условного срока по делу «Ив Роше».

Сегодня суд должен был избрать Навальному меру пресечения: фактически вопрос заключается в том, что делать с оппозиционером, пока не начнется суд по требованию ФСИН назначить реальный срок вместо условного — меру пресечения по этому обвинению теоретически будет принимать другой суд.

В связи с «многократными нарушениями Навальным условий испытательного срока, предупреждения о которых делались ему и адвокату», обвинение требовало 30 суток ареста, хотя заседание по делу назначено на 29 января, то есть через 11 суток. Судья заявила, что ей понадобится 15 минут, однако вынесение приговора в итоге откладывалось.

Позднее обвинитель пояснил, что Навальный регулярно не являлся на обязательную регистрацию ни до отравления (якобы явился лишь четыре раза, а не явился шесть раз с начала 2020 года), ни после (ни одного раза).

Сторонники Навального считают происходящее некорректным с юридической точки зрения: «Почему представитель МВД заявляет о нарушениях условий испытательного срока, при чем тут МВД вообще?» — поражается Иван Жданов.

«То, что сейчас происходит с Навальным, — это страшнее, чем цирк. Какое выездное заседание? На каком основании некий химкинский мент пытается поместить человека под стражу? Стерильный ад», — считает адвокат Владимир Воронин.

Дело «Ив Роше» было признано ЕСПЧ несостоятельным и политически мотивированным. Минюст выплатил Навальному компенсацию, но отмены приговора не последовало. В чем конкретно заключаются нарушения условий испытательного срока, обвинения в котором ФСИН выдвинула уже после его окончания, не уточняется. Возможно, речь идет о неявке Навального в конце декабря, когда он был в Германии.

Освободить Навального после его задержания требовал МИД Германии, а также многие представители ЕС, США (действующей и будущей администраций) и Канады.