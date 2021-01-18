Задержание Навального. Главное по теме к утру понедельника

Накануне в аэропорту «Шереметьево» был задержан российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Его адвокат в этот момент была с ним, но её сопровождать политика не пустили. Задержание производилось в рамках дела «Ив Роше», по которому ФСИН хочет отправить его в колонию на 3,5 года, и которое ЕСПЧ признал несостоятельным и политически мотивированным.

Руководитель юридического отдела объявленного российскими властями «иностранным агентом» ФБК Вячеслав Гимади ночью сообщил, что его подзащитный находится во 2 отделе УВД Химки по адресу проспект Мира 23А. Он также писал, что к Навальному его пускать отказались, сославшись на то, что тот спит: «На закон, конечно же, не ссылаются. Подал заявление о допуске», — добавляет он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о задержании Навального, заявил изданию «Подъем» следующее: «Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе». К тому времени прокомментировать задержание по существу уже успели ряд европейских, американских и российских политиков.

Реакция политиков

«Власть захочет — арестует. Захочет — отпустит. Захотят — вспомнят, что должен отмечаться за условный срок, когда сами выпустили на лечение. К закону и праву это не имеет никакого отношения. Государство закончилось. Конституции нет. Все надо начинать сначала. Это наша ответственность», — пишет председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

«Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо. Я призываю российские власти немедленно освободить его», — заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Пережив покушение на свою жизнь, российский активист Алексей Навальный был задержан после того, как сегодня мужественно вернулся в Россию. Я призываю к его освобождению, — говорится в сообщении одного из лидеров Демпартии США, сенатора Берни Сандерса. — США должны поддержать тех, кто борется с коррупцией и работает во имя демократии во всем мире».

Советник избранного президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джек Салливан считает: «Г-на Навального следует немедленно освободить, а виновных в возмутительном покушении на его жизнь привлечь к ответственности. Нападки Кремля на г-на Навального — это не просто нарушение прав человека, но и вызов российскому народу, который хочет, чтобы его голос был услышан».

«Канада решительно осуждает арест Алексея Навального по приезде в Москву. Российские власти должны немедленно освободить его. Это неприемлемо, и мы продолжим требовать объяснения относительно его отравления», — пишет глава МИД Канады Марк Гарно.

«США решительно осуждают решение России арестовать Алексея Навального. Мы с глубокой озабоченностью отмечаем, что его задержание является последним в серии попыток заставить замолчать Навального», — передает Государственный департамент США слова госсекретаря Майка Помпео. Он также отмечает, что подобные действия могут быть вызваны внутренней неуверенностью российского руководства: «Уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов и не видят необходимости совершать насилие или незаконно задерживать политических оппонентов».

С жесткой позицией по этому вопросу выступили представители стран Прибалтики: «Ужасающий арест лидера российской оппозиции Алексея Навального после его возвращения домой — это еще одно свидетельство усилий Кремля по систематическому нарушению прав человека и демократических свобод. Западные демократии не должны этого терпеть!» — настаивает президент Литвы Гитанас Науседа.

В совместном заявлении министров иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии страны ЕС призывают ввести санкции против России в связи с давлением на Навального: «Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией».

Прокомментировала задержание российского политика и непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская. Она сравнила это с действиями белорусского диктатора Александра Лукашенко: «Задержание Алексея Навального в московском аэропорту — опасный шаг к лишению россиян политической альтернативы. Беларусь видела последствия такого обращения с политическими оппонентами. Это не отвечает интересам российского народа и страны».

Французский депутат партии LREM (её представляет и президент Республики Эммануэль Макрон) Жак Мэр указал на то, что Навальный должен был выступить завтра в ПАСЕ. Он попросил российских представителей в Совете Европы обеспечить это: «Алексей Навальный должен быть освобожден и иметь возможность участвовать в слушании дела об отравлении вместе с российскими властями в ПАСЕ во вторник».

Мнения

Прокомментировал задержание российского политика и сбежавший в Россию из США Эдвард Сноуден. В своем твиттере он предостерег российское руководство от повторения ошибок СССР и кампании США по борьбе с Джулианом Ассанжем: «Мне кажется, что арест является повторением ошибок, допущенных в советское время, которые можно увидеть в другом месте сейчас в деле против Ассанжа и войне с информаторами. В государствах развивается аллергия на оппозицию, но системы, которые не могут принять инакомыслие, не смогут сохраниться. Отпустите его», — призвал диссидент.

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников указывает на «прямолинейность» в действиях российского руководства. «Своими действиями против Навального власть задает себе и обществу вопрос: "Вы хотите как в Беларуси?"» — комментирует эксперт сложившуюся ситуацию. Он также обращает внимание, что действия властей приводят к большей радикализации общества, что может отразиться и на выборах в Госдуму этой осенью: