Навальный ответил на угрозу ФСИН посадить его на 3,5 года: "Я это дело выиграл"

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опубликовала релиз, в котором объявила, что если оппозиционный политик Алексей Навальный не явится к ним завтра, 29 декабря в 09:00, то его условный срок по делу «Ив Роше» будет изменен на реальный. Чтобы доказать, что политик может посетить ведомство, там ссылаются на статью в медицинском журнале Lancet, где напрямую говорится, что оппозиционер был отравлен химическим веществом из группы «Новичок», но внимание службы привлекло другое — что он выписан из «Шарите» (хотя он и сам этого не скрывал). Навальный проходит длительный курс реабилитации в Германии и едва ли успеет посетить ФСИН уже завтра.

Как пишет ФСИН, если политик не явится, его условный срок станет реальным: по делу «Ив Роше» ему дали 3,5 года колонии, заменив их условным сроком в пять лет. Условный срок должен закончиться через два дня — 30 декабря 2020 года. По закону при изменении меры Навальный должен будет полностью отбыть установленный срок 3,5 года, несмотря на почти завершенный условный срок.

Политик это решение считает личной местью президента Владимира Путина, которого он обвиняет в попытке его убийства. Он также напоминает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал суд по делу «Ив Роше» политически мотивированным и постановил выплатить Навальному компенсацию и оплатить издержки на юристов. ЕСПЧ считает, что его судили за деятельность, которая по законам РФ не считается преступлением.

«Напоминаю, что я это дело выиграл у путинских властей в ЕСПЧ. Суд постановил, что даже предмета преступления нет, то есть дело полностью сфабриковано. Мне даже Минюст РФ компенсацию выплатил, но ФСИН продолжает считать меня условно осуждённым»,

— возмущается политик в своем Instagram.

Причиной такой позиции ФСИН Навальный считает личную обиду Путина на то, что тот не умер при отравлении: «Где-то в своем бункере Путин стучит ножками и верещит: как он смел не умереть?!?! Ну, раз не умер, то дважды провинился перед нами, теперь его посадим».

Политик обращает внимание, что фактически ФСИН официально признает публикацию в Lancet (хотя в ней и не указана фамилия Навального), а значит, по его логике, и факт получения медицинских сведений об его отравлении «Новичком»: «Они прочитали статью в медицинском журнале "Ланцет" о моем отравлении. Там написано, что из госпиталя меня выписали 20 сентября. А раз выписали, я должен к ним явиться. Но при этом они "не заметили" заголовка статьи: ОТРАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ "Новичок". Если статью в "Ланцете" признают на государственном уровне, то где, извините, уголовное дело по факту отравления?» — задается он вопросом.

Навальный в целом не видит в реакции властей «ничего неожиданного» и шутит, что уже он «беглый преступник», объясняя камуфляжный цвет своего костюма на фото. За час его публикация набрала более 100 тысяч лайков.