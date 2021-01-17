Алексея Навального задержали. Его адвоката с ним не пустили

На паспортном контроле к политику Алексею Навальному подошли полицейские и попросили пройти с ним для «уточнения обстоятельств пересечения государственной границы». Это следует из трансляции. Пограничный контроль он пока не пересек.

Он попросил пояснить, задержан ли он, чего сотрудники правоохранительных органов делать не стали. Они настояли, чтобы он пошел с ними, и при этом не дали ему пойти с адвокатом, потому что та прошла границу чуть ранее.

Одновременно с этим РИА Новости опубликовали релиз управления ФСИН о том, что в аэропорту был задержан «осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока». Меру пресечения выберет суд, который уже назначен на 29 января.

Речь идет о деле «Ив Роше», по которому ФСИН через суд недавно потребовал изменить его завершившийся условный срок в реальный и отправить в колонию на 3,5 года. Навальный не раз комментировал это дело, отмечая, что ЕСПЧ признал, что оно не содержит состава преступления. Минюст РФ даже выплатил ему компенсацию, но решение суда отменено не было.