"Ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться": Первый комментарий Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный дал первый комментарий журналистам после приземления в Москве. Он заявил, что после прохождения пограничного контроля намерен поехать к себе домой. Также он отметил, что считает все уголовные дела, которые ему вменяются, сфабрикованными и призвал своих сторонников не бояться.

«Это лучший мой день за последние пять месяцев, я совершенно счастлив, что прилетел. Сейчас выйду и поеду домой, потому что я прав, все уголовные дела сфабрикованы. Не только правда на моей стороне, но и суд. Ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Пошли на погранконтроль», — приводит слова Навального «Дождь».

Напомним, ранее стало известно, что самолет политика вместо аэропорта «Внуково» приземлился в «Шереметьево».