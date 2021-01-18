Навальный: "Демонстративно разорвали и выкинули на помойку уголовно-процессуальный кодекс"

Политик Алексей Навальный выступил в ходе заседания своего импровизированного суда в отделении полиции, где его ранее держали под стражей. Он уверен, что всё происходящее сейчас с ним абсолютно никак не связано с провосудием.

«Я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда: какие-то люди снимают меня на камеру, какие-то люди сидят в зале. Называется это всё "открытое заседание химкинского суда", где рассматривается вопрос о моем взятии под стражу по ходатайству начальника полиции», — сказал Навальный.

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«Почему заседание химкинского суда происходит в полиции? Я не понимаю. Почему никого не уведомили, почему не дали никакой повестки? Я много видел насмешек над правосудием, но просто, видимо, вот это тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто как-то демонстративно разорвали и выкинули на помойку уголовно-процессуальный кодекс.

Это невозможно, то что происходит здесь, — произносит политик с вызовом, глядя в глаза судье, лицо которой закрыто широкой маской. — Это просто какое-то наивысшей степени беззаконие — иначе я это назвать не могу».